Ripartenza dello sport, il Coni Regionale sbloccherà i fondi per le Asd

Dal Coni nazionale arriva la conferma che quanto richiesto dai Coni regionali per lo sblocco di risorse a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche diventerà realtà. Di fatto il 50% delle somme accantonate in termine tecnico a “patrimonio” dai Coni Regionali e ulteriori risorse derivanti dallo storno di progetti nazionali quali Educamp, Centri Avviamento allo Sport e altre iniziative istituzionali del Coni verranno messe a disposizione delle società sportive attraverso l’erogazione di servizi e finanziamenti che saranno oggetto di discussione nei prossimi giorni.

Le risorse sul territorio

Questa decisione ha visto in prima fila anche il presidente del Coni Regionale del Veneto Gianfranco Bardelle impegnato in prima persona a riversare sul territorio quanto oggi sia possibile per supportare in modo concreto le ASD. «Ho subito sposato questo tipo di iniziativa – afferma Bardelle - e dato indicazioni, insieme ai colleghi a livello nazionale, per pensare alla sopravvivenza delle nostre società. Sul piano istituzionale stiamo facendo pressione, insieme con il presidente del Cip Ruggero Vilnai, su Regione, comuni e Governo perché si faccia presto e si attivino quanto prima tutte le proposte che abbiamo pensato e raccolto dai nostri interlocutori anche con il valido supporto della mia Giunta Regionale. Nei prossimi giorni intendo portare al vaglio ulteriori azioni per valorizzare il territorio e dare servizi concreti alle Asd. La nostra logica – conclude il presidente regionale del Coni Veneto – è lavorare nel breve per immettere liquidità nelle casse delle Asd, contribuire a risolvere e a facilitare la burocrazia che sta dietro alle famose linee guida che si stanno predisponendo ma anche di avere una visione di medio-lungo termine per attivare e guidare i nostri dirigenti verso i nuovi fronti dello sport».