Mondiali paralimpici, il padovano Francesco Bettella conquista l'oro nei 50 dorso S1

L'ingegnere padovano Francesco Bettella, doppia medaglia d'argento ai Giochi di Rio de Janeiro 2016, si laurea campione del Mondo nei 50 dorso S1 alla competizione continentale in corso di svolgimento a Città del Messico. Bettella, atleta dell’Aspea Padova e delle Fiamme Oro, ha chiuso la sua gara in 1'13''06.

COMPLIMENTI.

“Campione sul podio, ma soprattutto nella vita. Grande Francesco, perché con il suo oro ai mondiali di nuoto ha fatto onore al tricolore a Città del Messico; ma soprattutto perché ha dimostrato, ancora una volta, che non ci sono limiti né barriere alla forza della mente e al coraggio di investire tutto se stesso”. Così l’assessore alla Scuola della Regione Veneto, Elena Donazzan, si complimenta con il campione padovano paralimpico che oggi ha conquistato la medaglia d’oro nei 50 dorso ai Mondiali di nuoto in corso nella capitale messicana. "Grazie Francesco per le tue bracciate da campione – conclude l’assessore - grazie per la testimonianza che continui a donare con generosità e altruismo, grazie ai tuoi compagni di squadra che a Città del Messico stanno facendo onore al nostro Paese e al valore universale dello sport, che non conosce barriere”.

ANTONIO FANTIN.

Quello di Francesco Bettella non è l'unico alloro padovano. Brilla anche il sedicenne di Bibione (Venezia) Antonio Fantin, atlea Aspea Padova come Bettella, che nella gara dei 400 stile libero S6 conquista l'oro con il tempo di 5'09"59 nuovo record italiano di categoria davanti al connazionale Bocciardo. Argento nella staffetta 4x100 stile libero con i compagni Simone Barlaam, Francesco Bocciardo e Federico Morlacchi che fermano il tempo sui 4'15"27.