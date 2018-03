Calcio a 5, Padova capitale del futsal: parte giovedì la final eight di coppa Italia di serie B

Alzare il trofeo davanti al pubblico di casa sarebbe magnifico. E l'Italian Coffee Petrarca farà di tutto per provare una simile emozione: la squadra patavina, già vincitrice del campionato, sarà tra le protagoniste della final eight di Coppa Italia di serie B di calcio a 5, in programma da giovedì 29 a sabato 31 marzo alla palestra "Gozzano", in zona Guizza.

Le sfide e le partecipanti

I quarti di finale si terranno tutti giovedì 29: si parte alle ore 14 con la sfida tra C5 Giovinazzo e Real Cornaredo, si prosegue alle ore 16 con Virtus Aniene 3Z-Bernalda e alle 18 con Futsal Cobà-Real Rogit per finire alle ore 20.30 col big match tra i padroni di casa dell'Italian Coffee Petrarca Padova e la Cdm Futsal Genova. Le semifinali si terranno sempre al PalaGozzano venerdì 30 (ore 18 e ore 20): in caso di passaggio del turno i patavini incontrerebbero la vincente tra Futsal Cobà e Real Rogit. La finale, invece, si disputerà sabato 31 marzo alle ore 18.30. Main sponsor dell'evento sarà Portioli Transfer, e tutte le partite di giovedì e venerdì verranno trasmesse in diretta su Canale Italia 155 (canale 155 del digitale terrestre) mentre la finale andrà in sonda su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre).