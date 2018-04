Calcio a 5, la vendetta della Luparense: vittoria sull'Acqua & Sapone e approdo in Final Four

Chi di Coppa ferisce... Luparense corsara a Chieti: i campioni d'Italia in carica sconfiggono di misura l'Acqua&Sapone (1-2) strappando così il pass per la Final Four di Coppa della Divisione di calcio a 5, in programma il 28 e 29 aprile.

Miarelli paratutto

Una vittoria che vale doppio, in quanto permette ai Lupi di vendicare la sconfitta in finale di Coppa Italia di due settimane fa. Buona parte del merito va alla "saracinesca" Miarelli, che para tutto il parabile. E a mettere il sigillo sulla qualificazione ci pensano Tobe e Borja Blanco, che vanificano così il momentaneo pareggio colto ad inizio ripresa da Gabriel Lima.