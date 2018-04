Calcio a 5, doppio colpo della Luparense: vittoria nel derby con la Came Dosson e primato

Più di così… Doppio colpo per la Luparense: i padovani battono 4-3 la Came Dosson al termine di una partita tanto bella quanto intensa e oltre ad aggiudicarsi la vittoria nel derby chiudono la regular season del campionato di massima serie di calcio a 5 al primo posto.

Il derby

È stato un match maschio ma giocato con ottima qualità da entrambe le squadre, e il pubblico sugli spalti ha sicuramente gradito: spettacolare il duello a distanza tra le due fazioni di ultras, con i tifosi trevigiani giunti in massa al PalaLupi vista la vicinanza tra Dosson e San Martino. A regalare il successo ai padroni di casa ci ha pensato Pablo Taborda con un missile terra-aria infilatosi all’incrocio dopo che la Came era stata in grado di reagire due volte al vantaggio dei campioni d’Italia. Mister Marin ha analizzato a mente fredda la partita di ieri, con una frecciatina nei confronti degli arbitri: “La Came sta facendo una grande stagione, non è una squadra facile da affrontare e l’ha dimostrato nella partita di ieri sera. Penso sia stata una bellissima partita, uno spot per il futsal italiano. Sono stati in grado di riprenderci per due volte e bisogna dare a loro il giusto merito per aver disputato un match ampiamente all’altezza. Ai miei ragazzi vanno fatti solo i complimenti per ciò che hanno fatto, questo match l’abbiamo vinto con caparbietà e non mollando neanche quando sembrava che non ne avessimo più”.

La polemica

C’è spazio anche per una polemica da parte del coach spagnolo: “Purtroppo c’è stata qualche decisione arbitrale molto dubbia. o provo sempre a capire i direttori di gara perché non è mai facile arbitrare partite a questi livelli, ma siamo stati ampiamente sfavoriti sul gol del 2-2 di Bellomo perché, a mio avviso, il fallo su Honorio era netto. Dispiace anche per Tobe perché è stato ammonito in un’occasione dove probabilmente non c’era neanche il fallo e salterà la semifinale di Coppa della Divisione contro il Maritime Augusta per somma di ammonizioni. Sono andato a dire all’arbitro, senza offenderlo, che per me la decisione era sbagliata e sono stato allontanato dal campo. È andata così, ora voltiamo pagina e pensiamo alla prossima”.

I prossimi impegni

Marin adesso mette nel mirino la semifinale di Coppa della Divisione contro il Maritime che si disputerà sabato alle 16 al PalaBigi di Reggio Emilia: “I loro valori non sono assolutamente da A/2, hanno una rosa composta da giocatori di categoria superiore e l’hanno dimostrato dominando il campionato e vincendo anche la Coppa Italia di categoria. Sarà una bella partita e non dobbiamo assolutamente prenderla sottogamba, anche perchè ci teniamo a fare particolarmente bene in questa manifestazione”. L’ultima analisi riguarda la prima partita dei play off contro il Latina, gara in programma giovedì 3 maggio a San Martino: “Arrivati a questo punto tutte le squadre sono temibili. Loro li abbiamo già incontrati nei quarti di Coppa Italia nella Final Eight a Pesaro ma lì era una partita secca, ora invece dovremo fronteggiare almeno due partite e non sarà così semplice. Sarà fondamentale la prima partita in casa e sono sicuro che il nostro fantastico pubblico ci trascinerà come sempre”.

Il tabellino

Luparense-Came Dosson 4-3

Luparense: Miarelli, Tobe, Jesulito, Taborda, Honorio, Duric, Ramon, Lara, Etilendi, Mello, Jefferson, Leofreddi. All. David Marin

Came Dosson: Morassi, Belsito, Alemao, Murilo Schiochet, Vieira, Di Guida, Bellomo, Crescenzo, Sviercoski, Grippi, Rosso, Massafra. All. Sylvio Rocha

Arbitri: Fabrizio Burattoni (Lugo di Romagna), Riccardo Davì (Bologna). Crono: Fabiano Maragno (Bologna)

Marcatori: 9’04” p.t. Jesulito (L), 12’55” Victor Mello (L), 18’25” Vieira (C), 6’11” Bellomo (C), 7’10” Honorio (L), 13’21 Murilo Schiochet (C), 18’47” Taborda (L)

Ammoniti: Alemao (C), Ramon (L), Victor Mello (L). Espulsi: Al 11’31 allontanato David Marin, tecnico della Luparense per proteste