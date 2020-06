Automobilismo: Michele Mancin porta la Gaetani Racing sul podio a Magione

La scorsa domenica nel circuito di Magione è andata in scena la prima vera sfida post lockdown. A rappresentare i colori della Gaetani Racing il pilota padovano Michele Mancin che ha immediatamente recuperato il feeling con la rossa di Maranello, la Ferrari 458 Challenge Evo, e si è contraddistinto durante le due manche di gara, abbassando notevolmente il suo crono di giornata e staccando un buon 5'05.45.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Malore in pista

Considerato il lungo periodo di stop, le temperature bollenti che si sono registrate durante l'intera giornata e la tensione che una nuova sfida porta sempre con se, la scudera non può che essere felici di questo bellissimo terzo posto, considerando anche che si è piazzato dietro a due vetture di categoria superiore. Purtroppo durante la giornata un malore ha colpito il pilota ascolano Pasqualino Amodeo mentre si trovava al paddock dopo la prima manche di prove e, nonostante i veloci soccorsi, per il driver non c'è stato nulla da fare. Ci stringiamo alla famiglia in questo difficile momento di dolore.