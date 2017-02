Gara individuale di ginnastica ritmica US Acli Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Sabato 11 e domenica 12 febbraio, a partire dalle ore 10, agli impianti sportivi Ca' Rasi di Padova si disputerà la gara individuale di ginnastica ritmica, prima prova valida per l'ottavo campionato regionale organizzato dall'Us Acli di Padova in collaborazione con Us Acli 2020.

Partecipano alla competizione oltre 350 atlete della prima, seconda e terza categoria, suddivise per fascia di età: bambine, ragazze, allieve, junior e senior, che dovranno presentare un esercizio al corpo libero o una coreografia con gli attrezzi della ginnastica ritmica.

Prossime gare regionali l'8 e 9 e il 22 e 23 aprile.