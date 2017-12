Prima gara di ginnastica artistica a squadre Us Acli Padova: i risultati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Si è svolta sabato 2 dicembre al palazzetto dello sport Ca’ Rasi la prima gara della stagione di ginnastica artistica, competizione organizzata dall’Us Acli di Padova. Alla gara a squadre, riservata alle atlete della prima, seconda e terza categoria suddivise in fasce di età, hanno partecipato circa duecentocinquanta ginnaste, che si sono sfidate nelle prove della trave, salto e corpo libero.

RISULTATI.

Prima categoria elementari: 1. Grasso, Bellon, Cecchinato, Donato (Us Acli 2020) 2. Baccino, Lanaro, Ballardin (Saltimbanco) 3. Matteazzi, Gamba, Longhin, Poncina (Playsport) Medie: 1. Laghetto, Giglia, Koenig, Maino (Saltimbanco) 2. Pesavento, Viola, Strozzo, Cavaliere, Mantiero (Saltimbanco) 3. Dal Lago, Lissa, Costantini, Canale (Saltimbanco) Seconda categoria elementari: 1. Tonello, Clima, Bonan, Rizzi (Agensport) 2. Meacci, Strada, Scatena, Redolfi (Us Acli 2020) 3. Grotto, Nti Taylor, Comparin, Tagliapietra (Saltimbanco) Medie: 1. Antonutti, Peresson, Scorzon, Visentin (Union Vigonza) 2. Dalle Carbonare, Paccagnella, Bassan, Granito (Saltimbanco) 3. Favarotto, Franceschini, Poci (Union Vigonza) Superiori: 1. Palomba, Bodo, Prandato, Sgarbossa (Playsport) 2. Lazzari, Mendo, Zambon, Zorzan (Saltimbanco) 3. Ceccato, Miolato, Rizzo (Saltimbanco) Terza categoria elementari: 1. Ballarini, Gavriloaea, Cavinato, Pasqualetto, Callegari, Ballestrieri (Us Acli 2020) 2. Barbato, Grossardi, Filippi, Buoso, Maggia, Rosa (Playsport) Medie: 1. Demonte, Zoncapè, Francescon, Pajaro (Us Acli 2020) 2. Manna, Vega Torres, Pavanini, Dolcetto (Us Acli 2020) 3. Aghito, Tasso, Indraccolo, Granziero (Playsport) Superiori: 1. Campesan, Campesan, Cavedon, Gnata, Ji (Saltimbanco) 2. Faggin, Tagliapietra, Rizzato Dal Bello (Us Acli 2020) 3. Pergher, Banzato, Foroni, Verzura (Blukippe).