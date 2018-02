Gara individuale di ginnastica artistica Us Acli Padova a Ca' Rasi: tutti i risultati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Si è svolta nel weekend agli impianti sportivi Ca’ Rasi la gara individuale di ginnastica artistica, prima prova valida per il 19esimo campionato regionale organizzato dall’Us Acli di Padova in collaborazione con Us Acli 2020. Hanno partecipato alla competizione oltre 550 atlete della prima, seconda e terza categoria, suddivise per fascia di età. Alla competizione di quest'anno è stata aggiunta la categoria elite.

Prima categoria

Bambine 2011: 1. Elisa Buccarello (Giamburrasca) 2. Emma Donato (Us Acli 2020) 3. Beatrice Salvador (Corpo Libero); bambine 2010: 1. Marica Miotto (Giamburrasca) 2. Mariaelena Donadello (Corpo Libero) 3. Anna Cecchinato (Us Acli 2020); ragazze 2009: Alessia Sandon (Blukippe) 2. Matilde Ruvoletto (Karate Do Noventa) 3. Matilde Toffanin (Us Acli 2020); ragazze 2008: Aurora Rampin (Giamburrasca) 2. Denissa Stancu (Clubv Arcella) 3. Sara Cassini (Blukippe); allieve 2007: 1. Alessia Raffaella Miron (Blukippe) 2. Anna Tramontana (Club Arcella) 3. Emma Berto (Giamburrasca); allieve 2006: 1. Lucrezia Ottavi (Club Arcella) 2. Eleonora Danieli (Blukippe) 3. Beatrice Masiero (Giamburrasca); junior 2005: 1. Alessia Cerantola (Olas) 2. Elena Zanellato (Giamburrasca) 3. Feru Daria (Club Arcella); junior 2004: 1. Anna Alberton (Blukippe) 2. Sofia Giglia (Saltimbanco) 3. Lucia Laghetto (Saltimbanco); senior: 1. Martina Candiani (Blukippe).

Seconda categoria

Bambine: 1. Sofia Stramazzo (Giamburrasca) 2. Vittoria Maria Tonello (Agensport) 3. Sara Meggio (Olas); ragazze 2009: 1. Camilla Giordani (Corpo Libero) 2. Greta Lazzaro (Giamburrasca) 3. Brooke Nti Taylor (Saltimbanco); ragazze 2008: Chiara Zambotto (Corpo Libero) 2. Martina Cabianca (Club Arcella) 3. Nicole Clima (Agensport); allieve 2007: 1. Eleonora Agostini (Blukippe) 2. Emma Bonan (Agensport) 3. Anita Rizzi Chiaron (Agensport); allieve 2006: 1. Gaia Ferri (Corpo Libero) 2. Maria Paolillo (Blukippe) 3. Paola Schiavo (Playsport); junior: 1. Giulia Carraro (Blukippe) 2. Lara Pilotto (Agensport) 3. Alessandra Minotti (Corpo Libero); senior: 1. Arianna Ceccato (Saltimbanco) 2. Alice Lazzari (Saltimbanco) 3. Emma Cassara’ (Corpo Libero).

Terza categoria

Bambine: 1. Sofia Grossardi (Playsport) 2. Emma Lupino (Playsport) 3.Olivia Bresquar (Playsport); ragazze: 1. Rachele Maggiolo (Playsport) 2. Sara Buoso (Playsport) 3. Cecilia Barbato (Playsport); allieve: 1. Letizia Cenzato (Saltimbanco) 2. Elena Ballarini (Us Acli 2020) 3. Giulia Meneghini (Playsport); junior: 1. Maria Paula Vega Torres (Us Acli 2020) 2. Melissa Boscaro (Blukippe) 3. Sofia Solimbergo (Club Arcella); senior: 1. Claudia Ji (Saltimbanco) 2. Giulia Faggin (Us Acli 2020) 3. Camilla Cajano (Saltimbanco); master: 1. Marta Campesan (Saltimbanco) 2.Alice Trevisan (Corpo Libero) 3. Michela Maiorino (Us Acli 2020). Terza categoria elite: senior elite: 1. Laura Trivellato (Playsport) 2. Margherita Boi (Corpo Libero) 3. Vittoria Molon (Corpo Libero); master elite: 1. Silvia Barbiero (Playsport) 2. Arianna Rigato (Corpo Libero).