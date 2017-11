Padova capitale della ginnastica ritmica: tappa e titolo tricolore a Fabriano

La Ginnastica Fabriano si laurea campione d'Italia di Ginnastica Ritmica alla Kioene Arena di Padova che nel fine settimana ha ospitato la tappa finale dei campionati di serie A e B. Milena Baldassarri, Talisa Torretti, Sofia Raffaeli, Serena Ottaviani, Melany Muscella e Alice Aiello, atlete fra i 13 e i 16 anni, si sono aggiudicate lo scudetto con 99000 punti, battendo l'Armonia Chieti con la campionessa del Mondo, la russa Averina, ferma a 96950 punti, Motto Viareggio (93350) e l'Udinese (89750). La squadra è allenata da Kristina Ghiurova e Julieta Cantaluppi, con la coreografa Byliana Dyakova.

PODIO A2.

Il titolo di A2 è andato alla Rhythmic School di Biella. Il team piemontese è composto da Rebecca Di Siena, Giada Lideo, Alessia Leone, Gaia Garoffolo e dalla rumena Ana Luiza Filiorianu. Sul secondo gradino del podio la Ginnastica Moderna Legnano, terza la Polimnia Romana.

PODIO B.

Per quanto riguarda il campionato di serie B, la società Aurora Fano è salita sul gradino più alto del podio con il punteggio totale di 90.850. Secondo posto per Ginnastica Falciai (83.850), terza con 82.900 punti la Ritmica 2000. Promosse in Serie A 2018 oltre all’Aurora Fano, le società Ginnastica Falciai e Ginnastica Opera che hanno conquistato il secondo e il terzo posto della generale.

LE FARFALLE.

La serata è stata impreziosita dall’esibizione delle Farfalle azzurre (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Anna Basta, Martina Santandrea e dalla padoovana Beatrice Tornatore) che si sono esibite davanti al pubblico della Kione Arena. Le ginnaste allenate da Emanuela Maccarani sono state premiate per il titolo di Campionesse del Mondo ai 5 cerchi, conquistato ai recenti mondiali di Pesaro.