Gare di ginnastica ritmica Us Acli Padova, i risultati a Sant'Angelo di Piove di Sacco

La ginnastica ritmica è stata protagonista al palazzetto dello sport di Sant'Angelo di Piove di Sacco con la seconda prova della gara a coppie e squadre per tutte le categorie e della gara individuale per la prima categoria. Alle competizioni, organizzate dall’Us Acli di Padova e valide per l'assegnazione dei titoli regionali 2018 hanno partecipato 450 atlete.

Gara di coppia prima categoria

Bambine: 1. Karate Do Noventa (Broch, Toffanin) 2. San Giuseppe Abano (Varotto, Buonaccorsi) 3. Imperia (Bisello, Lucadello). Ragazze: 1. Karate Do Noventa (Mion, Paccagnella) 2. San Giuseppe Abano (Pusha, Rossi) 3. San Giuseppe Abano (Peruzzo, Virgini). Allieve: 1. Dragonfly (Coral, Nardin) 2. Blukippe (Bortolami, Donà) 3. San Giuseppe Abano (Benato, Riccio). Junior: 1. San Giuseppe Abano (Cocchi, Vadore) 2. San Giuseppe Abano (Carraro, Vadore) 3. Karate Do Noventa (Bettella, Romano). Senior: 1. Karate Do Noventa (Romanato, Lucadello).

Gara di coppia seconda categoria

Bambine: 1. Arcobaleno (Gulmini, Nicoletti) 2. Arcobaleno (Broserà, Nicoletti). Ragazze: 1. Ametista Fitness (Brunello, Zelo) 2. Karate Do Noventa (Bragotto, Rizzante) 3. Movimento e Ritmo (Mardegan, Rizzato). Allieve: 1. Arcobaleno (Sanavio, Sturaro) 2. Arcobaleno (Bertoncelli, Bianco) 3. Ametista Fitness (Baldin, Martinuzzi). Junior: 1. San Giuseppe Abano (Agostini, Scarabello) 2. Libera Espressione (Iuzzolino, Coianiz) 3. Baila Conmigo (Bobice, Vegro). Senior: 1. San Giuseppe Abano (Gallato, Panozzo) 2. Libera Espressione (Tognon, Fadò) 3. Dragonfly (Querci Della Rovere, Frassinelli).

Gara di coppia terza categoria

Ragazze: 1. Karate Do Noventa (Varotto, Visentin) 2. Karate Do Noventa (Varotto Di Dedda). Allieve: 1. Baila Conmigo (Dicati, Cecchettin) 2. Karate Do Noventa (Beggiato, Visentin) 3. San Giuseppe Abano (Peggiato, Schmitz). Junior: 1. Karate Do Noventa (Valisa, Tronchin) 2. Karate Do Noventa (Munari, Baldan) 3. San Giuseppe Abano (Compagno, Maino). Senior: 1. San Giuseppe Abano (Smaniotto, Trolese) 2. Karate Do Noventa (Lincetto, Candian) 3. San Giuseppe Abano (Barbiero, Contarin).

Gara di squadra prima categoria

Bambine: 1. Blukippe (Bonomo, Bottaro, Lenzo, Stocco) 2. Arcobaleno (Paiaro, Takla, Cevese, Pagnin) 3. Imperia (Degli Agostini, Nalesso, Giacometti, Pantiru). Ragazze/allieve: 1. Baila Conmigo (Lebrhadi, Lella Soncin, Rusca) 2. Karate Do Noventa (Bisetto, Di Stasio, Zampieri) 3. Union Vigonza (Bassetto, Coi, Maso, Rampin). Junior/senior: 1. Libera Espressione (Furno, Guariento, Pileggi, Zamburlin) 2. Libera Espressione (Guariento, Pippi, Montino, Turcato).

Seconda e terza categoria

Bambine: 1. Blukippe (Chillon, Menconi, Ramon, Todesco, Vomiero). Ragazze/allieve: 1. Sportinsieme (Busolin, Milani, Pamio, Zecchin). Junior/senior: 1. Baila Conmigo (Bosello, Capuzzo, Bobice, Turri) 2. Karate Do Noventa (Baratto, Pianu, Romano, Sommacampagna) 3. Ritmika Malaika (Marchetto, Fattorel, Piovesan, Borsa, Milanese). Terza categoria: Ragazze: 1. Baila Conmigo (Neodo, Ruzzante, Barcariolo, Zambelli); junio/senior: 1. Arcobaleno (Pescante, Pistore, Piron, Stella).

Gara individuale prima categoria

Bambine 2011: 1. Denise Toffanin (Karate Do Noventa) 2. Cecilia Paiaro (Arcobaleno) 3. Ambra Bottin (Us Acli 2020); bambine 2010: 1. Benedetta Ongarato (Us Acli 2020) 2. Francesca Pieropan (Movimento e Ritmo) 3. Ginevra Manfrin (Ametista Fitness); ragazze 2009: 1. Aurora Raimondi (Imperia) 2. Anna Virgini (San Giuseppe Abano) 3. Micol Tomasi (Ametista Fitness); ragazze 2008: 1. Chiara Pavanini (Baila Conmigo) 2. Anna Bisetto (Karate Do Noventa) 3. Emma Fiore (Libera Espressione); allieve 2007: 1. Angela Marin (Us Acli 2020) 2. Sara Zampieri (Karate Do Noventa) 3. Daria Hagiu (Union Vigonza); allieve 2006: 1. Victoria Romano (Karate Do Noventa) 2. Cristina Tognana (Karate Do Noventa) 3. Elisa Viola (Us Acli Villesse); junior 2005: 1. Giorgia Furno (Libera Espressione) 2. Benedetta Coan (Ritmica Malaika) 3. Sara Franco (Us Acli Villesse); junior 2004-2003: 1. Matilde Pin (Ritmica Malaika) 2. Noemi Lucadello (Karate Do Noventa) 3. Giada Lenisa (Dragonfly); senior: 1. Lucia Scarabel (Ritmica Malaika) 2. Alessia Zamburlin (Libera Espressione) 3. Lisa Romanato (Karate Do Noventa).