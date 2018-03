Gara di ginnastica ritmica Us Acli Padova, seconda prova a Ca' Rasi: tutti i risultati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il palazzetto dello sport Ca’ Rasi ha ospitato sabato 24 e domenica 25 marzo la seconda prova della gara individuale di ginnastica ritmica riservata alle atlete della seconda e terza categoria suddivise in fasce di età. Alla competizione organizzata dall’Us Acli e valida per l’assegnazione dei titoli regionali 2018, hanno partecipato oltre 250 atlete. Il prossimo appuntamento con la ginnastica ritmica sarà sabato 14 e domenica 15 aprile con la seconda prova per le ginnaste della prima categoria.

Seconda categoria

Bambine: 1. Nina Demin (Vis) 2. Aicha Hamrouni (Vis) 3. Camilla Menconi (Blukippe); ragazze: 1. Elena Paula Tanko (Sportinsieme) 2. Chiara Pamio (Sportinsieme) 3. Valentina Milani (Sportinsieme); allieve 2007: 1. Anna Fioraso (Arcobaleno) 2. Chiara Tampucci (Arcobaleno) 3. Giulia Libero (Karate Do Noventa); allieve 2006: 1. Veronica Scarabottolo (San Giuseppe Abano) 2. Matilde Sanavio (Arcobaleno) 3. Gaia Martinuzzi (Ametista Fitness); junior 2005: 1. Isabel Piovesana (Ritmica Malaika) 2. Sara Palopoli (Ametista Fitness) 3. Letizia Lemma (Arcobaleno); junior 2004: 1. Isabella Rossato (Karate Do Noventa) 2. Martina Nin (Movimento e Ritmo) 3. Maria Elena Borsa (Ritmica Malika); junior 2003: 1. Emma Baratto (Karate Do Noventa) 2. Giulia Sola (Arcobaleno) 3. Sara Bisogni (Libera Espressione); senior: 1. Arianna Chies (Ritmica Malaika) 2. Chiara Cito (Sportinsieme) 3. Sofia Bosello (Baila Conmigo).

Terza categoria

Ragazze: 1. Gaia Dicati (Baila Conmigo) 2. Giulia Visentin (Karate Do Noventa) 3. Maria Varotto (Karate Do Noventa); allieve: 1. Maria Visentin (Karate Do Noventa) 2. Lisa Schmitz (San Giuseppe Abano) 3. Alice Beggiato (Karate Do Noventa); junior: 1. Irene Tronchin (Karate Do Noventa) 2. Teresa Valisa (Karate Do Noventa) 3. Micol Carraro (Karate Do Noventa); senior: 1. Sara Baldo (San Giuseppe Abano) 2. Anna Smaniotto (San Giuseppe Abano) 3. Irene Menegazzo (Arcobaleno).