Gara individuale di ginnastica ritmica Us Acli Padova a Ca' Rasi: tutti i risultati

Il palazzetto dello sport Ca’ Rasi ha ospitato nel weekend la prima prova della gara individuale di ginnastica ritmica organizzata da Us Acli 2020, valevole per il nono campionato regionale Us Acli. Alla competizione, riservata alle atlete della seconda e terza categoria suddivise in fasce di età, hanno partecipato circa duecento ginnaste, appartenenti a tredici diverse società provenienti da Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Seconda categoria

Corpo libero bambine: 1. Valentina Gulmini (Arcobaleno) 2. Giada Nicoletti (Arcobaleno) 3. Ilenia Maran (Arcobaleno); ragazze: 1. Elena Paula Tanko (Sportinsieme) 2. Valentina Milani (Sportinsieme) 3. Rebecca Fontana (Karate Do Noventa); allieve 2007: 1. Giulia Libero (Karate Do Noventa) 2. Sofia Aurelien (Blukippe) 3. Anna Fioraso (Arcobaleno); allieve 2006: 1. Veronica Scarabottolo (San Giuseppe) 2. Ambra Zambonin (Arcobaleno) 3. Matilde Sanavio (Arcobaleno); junior 2005: 1. Agnese Scanferla (Blukippe) 2. Vittoria Pellegrini (Baila Conmigo) 3. Giada Sommacampagna (Karate Do Noventa); junior 2004: 1. Isabella Rossato (Karate Do Noventa) 2. Eleonora Cominato (Baila Conmigo) 3. Martina Nin (Movimento e Ritmo); junior 2003: 1. Giulia Sola (Arcobaleno) 2. Emma Baratto (Karate Do Noventa) 3. Eleonora Vegro (Baila Conmigo); senior: 1. Marta Gallato (San Giuseppe Abano) 2. Elena Frassinelli (Dragonfly) 3. Sofia Bosello (Baila Conmigo); cerchio ragazze: 1. Matilde Bragotto (Karate Do Noventa) 2. Chiara Pamio (Sportinsieme) 3. Valentina Milani (Sportinsieme); junior 2005: 1. Sara Palopoli (Ametista) 2. Sofia Palanca (Ametista) 3. Isabel Piovesan (Ritmica Malaika); junior 2004: 1. Egle De Marchi (Arcobaleno) 2. Isabella Rossato (Karate Do Noventa) 3. Martina Nin (Movimento e Ritmo); junior 2003: 1. Emma Baratto (Karate Do Noventa) 2. Aurora Pianu (Karate Do Noventa) 3. Eleonora Vegro (Baila Conmigo); altri attrezzi allieve palla: 1. Veronica Scarabottolo (San Giuseppe) 2. Alessia Marin (Ritmica Malaika) 3. Asia Miani (Sportinsieme); senior nastro: 1. Arianna Chies (Ritmica Malaika) 2. Benedetta Marazzato (Sportinsieme) 3. Elena Frassinelli (Dragonfly).

Terza categoria

Cerchio ragazze: 1. Gaia Dicati (Baila Conmigo) 2. Giulia Visentin (Karate Do Noventa) 3. Maria Varotto (Karate Do Noventa); allieve: 1. Maria Visentin (Karate Do Noventa) 2. Emma Peggiato (San Giuseppe Abano) 3. Alice Beggiato (Karate Do Noventa); junior: 1. Teresa Valisa (Karate Do Noventa) 2. Arianna Forte (Gymnica) 3. Irene Tronchin (Karate Do Noventa); altri attrezzi ragazze corpo libero: 1. Gaia Dicati (Baila Conmigo) 2. Giulia Visentin (Karate Do Noventa) 3. Maria Varotto (Karate Do Noventa); allieve palla: 1. Alice Beggiato (Karate Do Noventa) 2. Maria Visentin (Karate Do Noventa) 3. Camilla Pistore (Arcobaleno); junior fune: 1. Sophy Maino (San Giuseppe Abano) 2. Micol Carraro (Karate Do Noventa) 3.Samantha Baldan (Karate Do Noventa); senior nastro: 1. Anna Smaniotto (San Giuseppe Abano) 2. Irene Menegazzo (Arcobaleno) 3. Angelica Candian (Karate Do Noventa); senior clavette: 1. Anna Smaniotto (San Giuseppe Abano) 2. Sara Baldo (San Giuseppe Abano) 3. Sofia Lincetto (Karate Do Noventa).