Gare di ginnastica ritmica Us Acli Padova a Ca' Rasi: tutti i risultati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il palazzetto dello sport Ca’ Rasi ha ospitato la prima tappa del campionato di ginnastica ritmica organizzato dall’Us Acli di Padova, gara individuale riservata alla prima categoria, e la gara di squadra e di coppia aperta a tutte le categorie. Alla competizione hanno partecipato oltre 450 atlete. Era presente in veste di presidente di giuria Chiara Camuffo, responsabile nazionale Us Acli del settore ginnastica ritmica.

Alle premiazioni è intervenuto anche l’olimpionico Rossano Galtarossa.

Prima categoria corpo libero

Bambine 2011: 1. Chiara Bonomo (Blukippe) 2. Denise Toffanin (Karate Do Noventa) 3. Caterina Damiano (Blukippe); bambine 2010: 1. Benedetta Ongarato (Us Acli 2020) 2. Anna Luise (Libera Espressione) 3. Beatrice Ongarato (Us Acli 2020); ragazze 2009: 1. Lucrezia De Zan (Ritmica Malaika) 2. Noemi Balzan (Libera Espressione) 3. Micol Tomasi (Ametista Fitness); ragazze 2008: 1. Martina Mion (Karate Do Noventa) 2. Chiara Pavanini (Baila Conmigo) 3. Margherita Paccagnella (Karate Do Noventa); allieve 2007: 1. Gemma Fabbris (Ritmica Malaika) 2. Angela Marin (Us Acli 2020) 3. Sara Soloni (Movimento e Ritmo); allieve 2006: 1. Victoria Romano (Karate Do Noventa) 2. Cristina Tognana (Karate Do Noventa) 3. Benedetta Simeonato (Imperia); junior 2005: 1. Sabrina Lella (Baila Conmigo) 2. Giorgia Furno (Libera Espressione) 3. Giada Sonego (Ritmica Malaika); junior 2003/2004: 1. Matilde Pin (Ritmica Malaika) 2. Vittoria Angi (Uno a Cento) 3. Angelica Pitter (Sportinsieme); senior: 1. Dafne Falaguasta (Movimento e Ritmo) 2. Alessia Zamburlin (Libera Espressione) 3. Giulia Sgaravato (Movimento e Ritmo).

Prima categoria palla

Bambine 2011: 1. Denise Toffanin (Karate Do Noventa) 2. Caterina Damiano (Blukippe) 3. Emma Lenzo (Blukippe); bambine 2010: 1. Ginevra Manfrin (Ametista Fitness) 2. Benedetta Ongarato (Us Acli 2020) 3. Beatrice Ongarato (Us Acli 2020); junior 2005: 1. Giada Sonego (Ritmica Malaika) 2. Elisa Bianco (Ametista Fitness) 3. Livia Vascellari (Ritmica Malaika); junior 2003/2004: 1. Giulia Sigolo (Movimento e Ritmo) 2. Lidia Zanette (Ritmica Malaika) 3. Viola Pulito (Movimento e Ritmo). cerchio: ragazze 2009: 1. Micol Tomasi (Ametista fitness) 2. Eleonora Vathi (Imperia); ragazze 2008: 1. Martina Mion (Karate Do Noventa) 2. Carola Riccio (San Giuseppe Abano) 3. Anna Bisetto (Karate Do Noventa); senior: 1. Giulia Sgaravato (Movimento e Ritmo) 2. Dafne Falaguasta (Movimento e Ritmo) 3. Elisa Manegotto (Movimento e Ritmo).

Prima categoria fune

Allieve 2007: 1. Daria Hagiu (U. Vigonza) 2. Francesca Di Stasio (Karate Do Noventa) 3. Angela Marin (Us Acli 2020); allieve 2006: 1. Victoria Romano (Karate Do Noventa) 2. Cristina Tognana (Karate Do Noventa) 3. Paola Schiocchet (Ritmica Malaika).

Gara a coppie

Prima categoria: junior: 1. San Giuseppe Abano (Carraro, Vadore) seconda categoria: bambine: 1. Arcobaleno (Brosà, Nicoletti); ragazze: 1. Ametista Fitness (Brunello, Zelo); allieve: 1. Ametista Fitness (Baldin Martinuzzi); junior: 1. San Giuseppe Abano (Agostini , Scarabello); senior: 1. Libera Espressione (Tognon, Tognon) terza categoria: allieve: 1. San Giuseppe Abano (Peggiato, Schmitz); junior: 1. Arcobaleno (Giacomello, Zambonin); senior: 1. Karate Do Noventa (Lincetto, Candian).

Gara a squadre

prima categoria: ragazze/allieve: 1. Karate Do Noventa (Bisetto, Di Satasio, Tognana, Zampieri); junior/senior: 1. Ritmica Malaika (De Toffoli, Marin, Viol, Scarabel, Campodall’Orto); seconda categoria: junior/senior: 1. Arcobaleno (De Marchi, Lemma, Sola, Tresoldi, Palmieri); terza categoria: ragazze/allieve: 1. Baila Conmigo (Neodo, Ruzzante, Barcariolo, Zambelli); junior/senior: 1. Arcobaleno (Pescante, Pistore, Piron, Stella).