Us Acli Padova: grande successo per le gare a squadre di ginnastica artistica (risultati)

Grande affluenza di pubblico e gradinate piene agli impianti sportivi Ca’ Rasi per la gara di squadra di ginnastica artistica che sabato scorso ha dato avvio alla stagione sportiva organizzata dall’Us Acli di Padova. Alla competizione hanno partecipato oltre duecento atlete, della prima, seconda, terza categoria e Elite, provenienti da tutto il Veneto.

I risultati

prima categoria:

elementari: 1. Us Acli 2020 (Pennazzato, Cristofaro, D’Amico) 2. Us Acli 2020 (Grasso, Belloni, Scatena, Pedica, Buratin) 3. Us Acli 2020 (Fogarini, Villa, Menin, Nicolè); medie: 1. Club Arcella (Parolin, Bottin, Sgubbi, Colotti, Napolitano) 2. Club Arcella (Sanavio, Ruzzon, Tramontana, Poletto) 3. Saltimbanco (Mendo, Varo, Lovison, Tommasini).

seconda categoria:

elementari: 1. Us Acli 2020 (Meacci, Strada, Cecchinato, Redolfi, Donato) 2. Saltimbanco (Nti Taylor, Meneghello, Lanaro, Baccino, Cortese) 3. Playsport (Faggian, Clemente, Navarra, Villan); medie: 1. Blukippe (Paolillo, Caldiron, Papin, Cogo) 2. Blukippe (Borgo, Martello, Matteazzi, Ramon) 3. Club Arcella (Milani, Muraro, Girardi, Ottavi); superiori: 1. Club Arcella (Bolzonella, Solimbergo, Babolin) 2. Blukippe (Dalla Libera, Valerio, Dovigo, Nicoletto) 3. Saltimbanco (Mendo, Laghetto, Meneghini).

terza categoria:

medie: 1. Us Acli 2020 (Ballarini, Demonte, Gavriloaea, Macaluso) 2. Us Acli 2020 (Vangelista, Rossetto, Francescon, Pajaro) 3. Saltimbanco (Tagliapietra, Meneghello, Cenzato, Dalla Costa); superiori: 1. Blukippe (Pergher, Banzato, Foroni, Verzura, Magliocco, Zagato) 2. Blukippe (Lille, Boscaro, Sabino, Fiorin, Zagato) 3. Us Acli 2020 (Manna, Rizzato, Tagliapietra, Dolcetto, Pavanini, Vega Torres).

Elite: 1. Us Acli 2020 (Faggin, Loro, Maiorino, Cittarella).