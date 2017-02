Lutto nel mondo del rugby: muore a 52 anni ex petrarchino campione d'Italia under 17

Il mondo del rugby locale piange Giorgio Limena, mancato a 52 anni dopo una malattia che lo aveva colpito tre anni fa e contro cui aveva lottato fino all'ultimo.

L'ULTIMO SALUTO. Giorgio, come ricorda boccacciorugbynews, aveva giocato nelle giovanili bianconere diventando Campione d’Italia Under 17 nel 1981, nella squadra allenata da Guy Pardies. Aveva proseguito poi la sua carriera con la maglia del Petrarca, del Tre Pini, per finire con quella del Mirano. Il padre, mancato l'anno scorso, era stato uno degli storici dirigenti del Petrarca. I funerali si terranno mercoledì 8 febbraio alle 15 nella cappella del Centro giovanile Antonianum a Padova.