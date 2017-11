Ciclocross, il Giro d'Italia fa tappa nel Padovano: sfida aperta alla maglia rosa

Lo sterrato storico di Silvelle di Trebaseleghe è pronto a ospitare nuovamente il Giro Italia Ciclocross: la località veneta, dove in passato hanno vinto tutti i più importanti campioni della storia del ciclocross, come di consueto regalerà agli appassionati gare molto emozionati, complice anche il terreno tradizionalmente difficile. Sarà una grande festa per tutti nella memoria di Armando Zamprogna, grande amico di Romano Scotti e figura storica del ciclocross internazionale, che nel corso della sua vita ha riversato grande amore e passione per la disciplina invernale. A Silvelle, località che ospiterà i campionati Europei del 2019, si attende non solo il pubblico delle grandi occasioni, ma anche un parterre di corridori molto prestigioso.

PARATA DI STELLE.

Per quanto riguarda la categoria Open maschile, la cui gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport dalle ore 14:15, saranno al via tutti i più importanti nomi del ciclocross italiano: Antonio Folcarelli (Race Mountain Folcarelli), che difenderà sia la maglia rosa che la maglia bianca, dovrà vedersela non solo con Cristian Cominelli (Prd Sport) e Stefano Capponi (Pro Bike), suoi grandi avversari nelle prime tre tappe del GIC, ma anche con il campione d’Italia elite Gioele Bertolini (Selle Italia Guerciotti), Nadir Colledani (Bianchi Countervail) e il campione italiano di mountain bike Juri Ragnoli (Scott Racing Team), oltre ai gemelli Luca e Daniele Braidot (Carabinieri).

DONNE.

Tra le donne Open, la maglia rosa è sulle spalle di Alessia Bulleri (Trentino Cross Smp). Le sue avversarie saranno senza dubbio la campionessa europea Chiara Teocchi (Bianchi Countervail) e Eva Lechner (Esercito), insieme a Silvia Persico (Valcar). La maglia bianca di migliore giovane è di Nicole Fede (Valcar), migliore Juniores donna per ora in classifica generale, la quale può ambire anche alla conquista della maglia rosa.

CATEGORIE GIOVANILI.

Federico Ceolin (Velociraptors) vestirà il simbolo del primato per quanto riguarda la categoria Juniores maschile. Tra gli Allievi, le maglie rosa sono Gabriele Torcianti (Biciadventure) e Letizia Brufani (Lu Ciclone); tra gli Esordienti, guidano la classifica generale Ivan Carrer (Team Eurobike) e Eleonora Ciabocco (Team Di Federico Pink). Nelle classifiche Master, guidano Massimo Folcarelli (Race Mountain Folcarelli) nella fascia 1, Luigi Carrer (Team Eurobike) nella fascia 2 e Sabrina Di Lorenzo (Asd Di Lorenzo) tra le donne.