Speciale giro d'Italia pompieri: da Padova a Norcia a sostegno dei terremotati

Parte giovedì mattina, alle ore 8, dalla sede dei vigili del fuoco di Padova uno speciale giro d’Italia in 4 tappe.

TERREMOTATI. Un gruppo di pompieri cicloamatori raggiungerà Norcia percorrendo la statale Tiberina per portare un segno di vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto nell’Italia centrale. Ad ogni tappa dei ciclisti dei vari comandi si uniranno per pedalare insieme e testimoniare anche in modo diverso l’amicizia dei vigili del fuoco alle comunità colpite dal sisma.

LE TAPPE. 18 maggio Padova - Cesenatico, 19 maggio Cesenatico - Sansepolcro, 20 maggio Sansepolcro – Foligno, 21 maggio Foligno - Norcia.