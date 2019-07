Giro del Veneto Nazionale Elite Under 23 in arrivo a Montegrotto Terme

È previsto per mercoledì 3 luglio, alle 16.30 l’arrivo a Montegrotto Terme della prima tappa del 28esimo Giro del Veneto, gara ciclistica nazionale Elite Under 23. Prima del taglio del nastro, i ciclisti percorreranno per tre volte un circuito cittadino.

Strade

A partire dalle 15.50 fino alle 16.40 rimarranno chiuse via Catajo, via Neroniana, via Marza, via Vivaldi, corso delle Terme, via Caposeda e via Circonvallazione Ovest. L’ultimo giro si concluderà poi in viale Stazione e via Roma con arrivo in piazza Mercato. La stessa gara avrà ancora Montegrotto Terme come scenario, questa volta per la partenza di tappa, la mattina del 6 luglio.

Il comune

«La presenza di questa storica manifestazione a Montegrotto Terme - commenta l’assessore allo Sport Pier Luigi Sponton - è un’ulteriore occasione per consolidare una vocazione ciclistica che da noi ha già radici profonde. Spero che questo momento di grande sport contribuisca ad appassionare ancora di più i nostri concittadini e i numerosi turisti che frequentano il nostro territorio».