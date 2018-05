Motori, la gara che vale una vita: Giulio Rubini è pronto per il 53esimo Rally di Antibes

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Inizierà con quella che lui stesso definisce tappa di avvicinamento, l'avventura di Giulio Rubini alla 53esima edizione del Rally di Antibes, in programma nell'omonima città della Costa Azzurra il 19 e 20 maggio.

Gara d'eccezione

Una definizione non casuale: il blasonato evento transalpino, definito dagli addetti ai lavori “Montecarlo d'estate”, si sviluppa sulle stesse zone toccate dal fratello maggiore, valido per il FIA World Rally Championship. Alla guida di una Peugeot 205 Rallye gruppo A, curata da Assoclub Motorsport, il portacolori della scuderia Monselice Corse ritroverà al proprio fianco una vecchia conoscenza, l'adriese Fabrizio Handel, con il quale fu protagonista di intense battaglie nei passati trofei monomarca della casa del leone.

Un sogno che si realizza

“Da domani sera, meglio dire tarda notte - racconta Rubini - inizieremo la nostra personale tappa di avvicinamento al Rally di Antibes, come si faceva nel Montecarlo degli anni d'oro. Sarà emozionante già percorrere tutti quei chilometri verso la Francia, rendendosi conto che uno dei nostri sogni nel cassetto sta, finalmente, per uscire. Riuscire a percorrere alcune delle prove speciali che vengono utilizzate per il Montecarlo, fra tutti il Col de Turini, è un qualcosa che non è facile da spiegare per chi non è cresciuto, come noi, a pane e rally”.

L'incontro attesissimo

Una trasferta che si preannuncia ricca di emozioni, ancora prima del via, complice anche un simpatico fuori programma, nato qualche giorno fa sui social media. “Quando abbiamo pubblicato il primo comunicato sulla pagina Facebook - sottolinea Rubini - dove raccontavamo del Montecarlo 1988 e di Jean Pierre Ballet che, con la sua Peugeot 205 arrivò terzo assoluto, abbiamo ricevuto un'inaspettata sorpresa. Lo stesso Ballet, che ora lavora in Francia per la gestione dei tracking, ha commentato il nostro post e, con immenso piacere, avremo modo di conoscerci, direttamente sul campo gara, questo fine settimana. Devo solo decidere in quale punto della vettura fargli fare l'autografo. Occasioni così sono più uniche che rare”.

La gara

Tre le prove speciali previste per la prima frazione di gara del rally storico, a differenza delle sei del moderno, con la corta Gréolières (4,73 km) che precederà la Col de Bleine - Le Mas-Aiglun (25,78 km) e la Conseil Départemental 06 (23,65 km). Saranno sei i crono previsti per la seconda, conclusiva, giornata dell'Antibes 2018: Levens - Duranus - StJean la Rivière (11,55 km), La Bollène - Col de Turini - Peira-Cava (18,48 km) e La Cabanette - Col de Braus (18,00 km) saranno ripetuti per due tornate. “Siamo al settimo cielo - conclude Rubini - perchè stiamo per coronare il sogno di una vita”.