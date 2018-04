Giordani, Lorenzoni, Bonavina e Gallani: la giunta comunale festeggia il ritorno in B del Padova

Entusiasta, ma come non poteva esserlo, il sindaco Giordani per il ritorno in B del calcio Padova. "Una soddisfazione immensa per tante ragioni, per me. Sono molto attaccato a questa squadra, alla sua storia, ma anche al suo futuro. E' arrivato il tempo in cui si può guardare con fiducia al futuro. Una squadra piena di entusiasmo, una società all'altezza, si può guardare a nuovi importanti obiettivi che meritano loro ma che merita anche la nostra città, Padova".

Esultano anche Lorenzoni e Gallani

Anche il vice sindaco Arturo Lorenzoni si è molto felice di questo ritorno in B della squadra. "Tutto l'anno in testa, i ragazzi in campo hanno sempre dato prova di esserci. Brava la società e brava la città che li sostiene e che finalmente è tornata ad avere un calcio di livello". Anche l'assessore all'ambiente Chiara Gallana, a margine di una conferenza stampa convocata in comune, ha voluto complimentarsi con la squadra, ricordando i tempi in cui, molto piccola, seguiva le partite allo stadio.

Bonavina, festa con la squadra

Diego Bonavina, assessore allo sport, ha vissuto con la squadra i momenti della promozione: "E' stato tutto un susseguirsi di emozioni. Il pareggio di Fermo, poi la sconfitta della Reggiana. Finalmente fuori da quell'inferno che è la serie C".