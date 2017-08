Sport e natura: il Golf sulle Dolomiti Bellunesi per l'estate con il gruppo PlayGolf54

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il gruppo PlayGolf54 - che rappresenta le buche complessive dei tre club sui colli Euganei ossia Golf della Montecchia, Terme di Galzignano Course e Golf Frassanelle - ha portato l’esperienza dei maestri della Montecchia Golf Academy sulle Dolomiti Bellunesi.

LOCATION DA FAVOLA. L’anno scorso si era aperta la collaborazione con il Golf Club Cortina, le nove buche nel bel mezzo di cime mozzafiato, mentre quest’anno è stata la volta della Golf School di Alleghe ospitata da Alleghe Funivie.

UNA DISCIPLINA IN CRESCITA. Il Golf, tornato a essere sport olimpico, si sta sempre più diffondendo anche in Italia mentre nel mondo è già una delle attività atletiche più praticate sia da donne che uomini e soprattutto molto amato dai giovani. Tornando alla montagna, le affinità poi tra golf e sci sono davvero molte, più di quante si possa immaginare: la sfida contro il percorso per fare meglio degli avversari, la concentrazione e l’impegno con se stessi per migliorare la performance atletica, l’amore per la natura, lo sport all’aria aperta ammirando bellissimi panorami.

ORARI DI APERTURA. Il campo pratica Alleghe Golf School sarà aperto nel favoloso contesto dei prati di Piani di Pezzè dalle 10 alle 17 dal lunedì alla domenica, per dar modo a turisti e residenti di poter accedere durante la giornata. Le lezioni hanno il costo simbolico di 10 euro a persona, comprensivo dell’assistenza dell’esperto maestro Antonio Lionello e dei suoi colleghi della Montecchia Golf Academy, oltre a tutta l’attrezzatura utile ad imparare a giocare a golf o a tenersi allenati, per gli atleti che già praticano questo sport.

IL PROGETTO. La sinergia tra Montecchia Golf Academy e Alleghe Golf School è all’interno di un programma di promozione sportiva e turistica legata al Golf e promossa dalla regione del Veneto nell’ambito del Progetto di Eccellenza “Italy Golf and More 2” con il sostegno del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, comune di Alleghe, Golf In Veneto, Ski Civetta e Alleghe Dolomiti Italia. Il programma di eventi alla Alleghe Golf School prevede anche giornate di festeggiamenti con le istituzioni e ospiti d’onore per lanciare ufficialmente questa nuova offerta sportiva del comprensorio, a disposizione degli sportivi in zona per tutto agosto.

Per informazioni e iscrizioni www.playgolf54.it o numero diretto 333.2999923.