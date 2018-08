Quattro giorni di grande golf internazionale: a Padova lo U.S. Kids Venice Open

Sarà un Ferragosto internazionale. Di green in green: al via la quarta edizione dell’U.S. Kids Venice Open, evento organizzato da U.S. Kids Golf (realtà statunitense con ben 27 circoli in Italia che ha ripensato il golf per i più giovani) in collaborazione con i tre rinomati circoli padovani di PlayGolf54. Vale a dire Golf della Montecchia, Golf Frassanelle e Terme di Galzignano Course, che ospiteranno la gara da giovedì 16 a sabato 18 agosto.

La sfilata delle bandiere

La cerimonia di apertura si terrà mercoledì 15 agosto al Terme di Galzignano Course. Un anteprima a dir poco suggestiva, dato che dalle ore 18 andrà in scena una coloratissima Sfilata delle Bandiere, con la passerella per le centinaia di giovani atleti tra i 6 e i 18 anni che per l'occasione arriveranno da tutto il mondo: Canada, Australia, Brasile, India, Arabia Saudita, Russia, Cina, Giappone e Argentina, oltre a una grande rappresentativa dall’America e dai Paesi Europei come Svezia, Danimarca, Germania, Inghilterra, Austria, Germania, Spagna, Francia e ovviamente Italia.

Oltre 2mila turisti attesi

La competizione, valida per il Wagr World Amateur Golf Ranking e seconda gara internazionale di golf giovanile in Europa per importanza, porterà nella bellissima Padova oltre 2mila turisti tra famiglie, ospiti, volontari e staff tecnico internazionale. Tra lo staff anche alcuni studenti del Liceo Scientifico Nievo coordinati dal Prof. Fabio Coppo all’interno del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, che saranno impegnati in alcune attività di gara come i runner scores, pace of play e l’aggiornamento scoreboard per facilitare la gestione delle gare e l’evento d’inaugurazione di ferragosto. Per il Venice Open sfileranno sui tee di partenza ben 10 categorie e verranno premiati i primi 5 vincitori per ognuna, riconoscendogli la qualifica automatica per la partecipazione ai Mondiali e agli Europei. Grandi campioni del golf hanno esordito proprio in questi tornei, ogni anno, attraverso le gare di qualifica, la U.S. Kids forma anche le squadre dei migliori giocatori per l’Italia, portabandiera alle trasferte ai mondiali in USA e agli europei in Scozia.

Il programma di Ferragosto

Il programma di Ferragosto, prima giornata, è ricco di spettacoli e iniziative, si inizierà con la musica della Banda San Michele Arcangelo di Montemerlo, tradizione di passione e storia di 150 anni dal 1868, 40 elementi guidati oggi dal Maestro Giovanni Furlan, sarà accompagnata dalle bellissime coreografie del gruppo Majorette Palladio Dance di Dueville, 30 ragazze tra senior, junior e cadette coordinate dal 2001 da Angelisa Vendramin e detentrici di numerosi premi internazionali. Poi giochi, degustazioni e gare per arrivare al momento clou, il lancio dei Paracadutisti della Squadra italiana di paracadutismo sportivo A-Team formata in maggioranza da atleti padovani con esperienza di migliaia di lanci in competizioni internazionali. All’altezza delle Terme da quota 500 metri, i paracadutisti lanceranno strisce di carta colorata che oltre a creare un po’ di spettacolo, serviranno a controllare la direzione del vento, saliranno poi a 1500 metri per lanciarsi e atterrare a Galzignano. A coordinare gli atleti Alessandro Di Prisco, istruttore, vincitore di una Coppa del Mondo con ben 5000 lanci nel suo palmares.

Raccolta fondi per Team For Children Onlus

Padova diventa a tutti gli effetti centro europeo e mondiale del golf giovanile per quattro giorni densi di cultura, natura, sport e amicizie nate sul green, prezioso anche l’aspetto sociale e solidale che vedrà quest’anno la partnership con Team For Children Onlus, impegnata al sostegno dei bambini e delle loro famiglie in cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Padova,che ha recentemente inaugurato la TeenZone, l’area dedicata ai teenagers per aiutarli in una delicata fase di vita e di malattia. L’U.S. Kids Venice Open contribuirà alla raccolta di fondi con iniziative mirate e di coinvolgimento di tutti gli ospiti e atleti. A unire tutti la passione per il golf, che quest’anno ha conquistato il Patrocinio di Comune di Padova Assessorato allo Sport, Provincia di Padova, Regione del Veneto, Golf in Veneto, Consorzio Marca Treviso, dei Comuni di Galzignano Terme, Rovolon e Città di Selvazzano Dentro e Coni Veneto. A sostenere l’evento di grande valore sportivo, culturale e turistico i partner ICS Istituto per il Credito Sportivo, Chervo’, Zerbetto Srl, Adagio, JSH Hotels & Resorts Terme di Galzignano Resort e Hotel Piroga. Media Partner Golf & Turismo e Golf Today.

Evento eco-sostenibile

L’evento sarà occasione per due importanti iniziative legate al rispetto ambientale e alla formazione delle nuove generazioni: in partnership con Esapolis, il Museo padovano dedicato agli insetti, il Gruppo PlayGolf54 ha aderito al Progetto “Operation Pollinator”, ricreare habitat ideali per gli insetti impollinatori attraverso la semina di essenze specifiche ricche in nettare e polline nei rough dei percorsi di golf, soprattutto quelli del Montecchia già gestiti a Biogolf e detentori per il 2018 del Premio mondiale ”Iagto Sustainability Awards”. L’evento concorre poi alla certificazione ambientale G.E.O. Golf Environment Organisation Foundation. Il Venice Open punta a essere il primo torneo junior di golf nel mondo a ottenere questo importante riconoscimento, realizzando un evento Eco-Sostenibile, organizzato ma anche promotore del rispetto della natura attraverso i partecipanti di tutte le nazioni presenti, partendo da trasporti eco, raccolta differenziata, riciclo ma anche prodotti Km0 ed energie rinnovabili.