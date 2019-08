Un successo incredibile: tutti i risultati dell'U.S. Kids Venice Open di golf

Si è conclusa con un grande successo la quinta edizione dell’International U.S. Kids Venice Open, torneo internazionale under18 organizzato dall’U.S. Kids Golf in collaborazione con i tre circoli padovani di PlayGolf54, Golf della Montecchia, Golf Frassanelle e Terme di Galzignano Course. Vi hanno preso parte centinaia di giovani atleti da tutto il mondo, che suddivisi in 16 categorie in base all’età e al genere si sono confrontati sui tre percorsi, facendo diventare Padova la capitale europea del golf giovanile mondiale.

Cerimonia di apertura e beneficenza

La cerimonia di apertura ha visto a Galzignano la sfilata delle moltissime bandiere a rappresentanza degli stati presenti, accompagnata dalla Banda di Galzignano e dalle coreografie delle Majorettes di Palladio Dance in attesa dello spettacolare lancio dei paracadutisti dell’A-Team. A conclusione le specialità del territorio, per valorizzare l’accoglienza veneta e padovana, grazie agli chef di Morena Catering e a Cavallino Bianco Dolomites che ha fatto degustare una bevanda a base di succo di sambuco. Nel corso delle tre giornate si è svolto un divertente Putting Contest per la raccolta fondi a favore della Onlus Braccio di Ferro, associazione che si occupa dell’hospice pediatrico dell’Ospedale di Padova, alla quale è stato dedicato anche il gioco “indovina quante caramelle?” che ha coinvolto grandi e piccoli.

Trofeo Teodoro Soldati

Il torneo, valido per il WAGR World Amateur Golf Ranking e per l’ordine di merito italiano, per le categorie Boys 11 e 12 e Girls 11 e 12 valeva anche per il ranking nazionale. In palio, inoltre, per l’autore del miglior risultato italiano nella categoria Boys 13-18, il Trofeo Teodoro Soldati, dedicato alla giovane promessa del golf italiano prematuramente scomparso nel 2015 alla vigilia della prima edizione del Venice Open: a vincere questo importante riconoscimento è stato Alessandro Carella. Testimonial di eccezione dell’evento Virginia Elena Carta, reduce dai successi negli USA e Guido Migliozzi, plurivincitore nell’European Tour.

Dai 7 ai 9 anni

I più piccoli hanno gareggiato sulle 9 buche di Terme di Galzignano Course, le americane Alexandra Phung (con 97; -11) - classificatasi seconda al World Chamionship a Pinehurst - e Malaja Jonson (con 11; +3) si sono aggiudicate rispettivamente le categorie Girls 8 & under e Girls 9 , mentre per i Boys 8 ha vinto l’italiano Mattia Pagani (con 105; -3) e per i Boys 7 & under dalla Germania Yuke Lu (con 97; -11).

Dai 10 ai 12 anni

Al Golf della Montecchia, nelle 24 buche, l’Italia si è conquistata le categorie Boys 10 e Boys 12 con Edoardo Spluga (205; -11) e Giovanni Binaghi (207; -9) mentre nei Boys 9 si è aggiudicato il miglior punteggio Youp Orsel dall’Olanda (209; -7) e nei Boys 11 Hugo Le Goff dalla Francia (210; -6) una promessa del golf junior. Per le ragazze, a Lena Geiner dalla Germania il primo posto nella categoria Girls 10 (146; +2), a Amelie Phung dagli USA quello nelle Girls 11 (212; -4) e per le Girls 12 prima Elise Liu dal Canada (216).

Dai 15 ai 18 anni

I giocatori più grandi si sono sfidati sulle 18 buche del Golf Frassanelle, l’Italia ha conquistato le categorie Boys 15-18 con Flavio Michetti (215; -1) e Boys 14 con Alessandro Carella (212; -4) mentre per i Boys 13 ha realizzato il miglior punteggio Rafael Estrada Zavala dal Messico (213; -3). Nelle categorie femminili, l’italiana Diletta Facchini ha conquistato la Girls 15-18 (223; +7) e Helen Briem tedesca, quella per le Girls 13-14 con 222 (+6), vincitrice anche nell’edizione 2018. Tra gli italiani si sono distinti anche Lamberto Francescutti, secondo nella categoria Boys 12 con 210 (-6), Federico Randazzo, secondo nei Boys 11 con 213 (-3), Eugenio Bernardi e Marco Florioli nella categoria Boys 14 con 214 (-2). In collaborazione con l’ICS (Istituto per il Credito Sportivo) sono stati inoltre assegnati dei premi speciali per il fair play ad ogni categoria.

U.S. Kids Golf

U.S. Kids Golf è un’istituzione americana con 27 circoli affiliati in Italia, che ha ripensato lo sport del golf al fine di aprirlo anche ai più giovani, adattando attrezzature, percorsi e promuovendo una formazione sportiva di grande valore etico. L’U.S. Kids Venice Open vanta i patrocini della Federazione Italiana Golf e di Regione del Veneto, Assessorato allo Sport del Comune di Padova, Provincia di Padova, Golf in Veneto, Coni Veneto, Consorzio Marca Treviso, dei Comuni di Galzignano Terme, Rovolon e Città di Selvazzano Dentro, sostenuto da ICS Istituto per il Credito Sportivo, Chervo’, Cavallino Bianco Resort, GR Impianti, Zerbetto Srl e dai partner tecnici Methis Hotel Padova, Galzignano Terme Spa & Golf Resort, Ama Biancolatte Gelaterie, Haribo e PanPiuma. Media Partner Golf & Turismo.

Sostenibilità ambientale

Anche l’edizione 2019 del Venice Open, come avviene oramai dal 2017, si è svolta all’insegna della sostenibilità ambientale, grazie all’impegno della U.S. Kids Foundation e del gruppo PlayGolf54, il torneo è stato insignito nel 2018 della “GEO Tournament Certification”, divenendo così il primo evento dilettantistico al mondo a raggiungere questo importante traguardo. L’attenzione è dedicata anche alla gestione sostenibile dei percorsi con il Biogolf e il Bermuda Grass, riducendo i consumi di acqua senza uso di fitofarmaci e promuovendo un’organizzazione ecosostenibile dei propri eventi.