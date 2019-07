Il governatore Luca Zaia augura buona fortuna a Verona e Cittadella per la finale di un mese fa

Non certo un grave scivolone ma non può che provocare un sorriso il tweet pubblicato la mattina del 2 luglio dal governatore del Veneto, Luca Zaia: «In bocca al lupo per la finale playoff di stasera, che decreterà la promozione nella massima serie per la prossima stagione. Qualunque delle due vinca, il Veneto del calcio sarà rappresentato in Serie A! Complimenti a Hellas Verona e Cittadella», con tanto di tag. La partita è già chiusa da un po’, le squadre stanno per riprendere l’attività. Il Verona per preparare il campionato di serie A, il Cittadella quello cadetto. Perché questo era stato l’esito del doppio match tra le due compagini venete.

Social network e politica non sempre vanno così d’accordo, mai come in questi giorni c’è evidenza di un problema sulla questione. Se i casi della consigliera Mosco e dell’ex componente dello staff di Bitonci, l’onorevole Alex Bazzarro, sono stati criticati per dei contenuti pubblicati che hanno conseguenze nel dibattito politico, il tweet del governatore Luca Zaia deve essere un chiaramente un errore da parte chi si cura del suo profilo social a meno che non sia lo stesso governatore a gestirlo direttamente. Nulla di grave, si intende. Per una volta nessun insulto da parte degli utenti ma solo gran battute con sullo sfondo caldo e il pallone.

Se è vero che “una risata ci salverà”, è altresì vero che invitare a un uso più calibrato e più prudente dei social a questo punto appare doveroso. Vale per tutti gli utenti, che siano politici o semplici cittadini.

