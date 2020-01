Gran successo per il Gran Galà delle Stelle al Palaberta

E' stato il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello ad aprire aperto sabato sera al Palaberta il Gran Galà delle stelle dove le società sportive locali della ginnastica artistica, 5 Cerchi, Twirling Terme Euganee e l’Aurora Montegrotto si sono esibite accanto alla Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica, e alle straordinarie atlete Alexandra Agiurgiuculese (qualificata a Tokyo 2020) e Sofia Maffeis, entrambe reduci dal quarto posto nel concorso per nazioni all’ultimo Mondiale di Baku e Tara Dragas (A.S. Udinese), che a fine novembre ha conquistato il titolo di Campionessa Nazionale Allieve 4° fascia.

1500 spettatori

«Abbiamo l’ambizione - ha spiegato l’assessore allo Sport Pier Luigi Sponton - di rivolgerci a un territorio molto più vasto di quello di Montegrotto. La riuscita di questa sera, con 1.500 biglietti venduti, con il palazzetto sold out già una settimana prima dell’evento e molti spettatori collegati alla diretta streaming, dimostra che lo sport può dare molto anche in termini di visibilità».

Ginnastica artistica

«Questo evento - aggiunge l’assessore - è stato organizzato grazie al supporto organizzativo della società Cinque Cerchi e dell’hotel Sollievo ha ospitato le atlete. Quando amministrazione comunale , società sportive e realtà imprenditoriali e ricettive collaborano, questo territorio non teme rivali».

Montegrotto Terme

Le attività organizzate da Montegrotto Terme European Town of Sport 2020 proseguiranno con la presenza sul territorio di eventi di richiamo in cui saranno coinvolte anche le società sportive locali, con l’obiettivo di far crescere lo sport di base e di diversificare l’offerta turistica.