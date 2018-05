Tornano a Padova i grandi eventi della ginnastica artistica italiana

Il Corpo Libero Gymnastics Team, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia e con il patrocinio del Comune di Padova, riporta in città la ginnastica di alto livello con la rassegna “Padova 2018 - Unconventional Gym”.

Al palaindoor

Dopo il successo dei Campionati di Serie A 2011, 2012 e 2013 organizzati all’attuale Kioene Arena (già Pala Fabris), quest’anno sarà la prestigiosa ed esclusiva struttura del Palaindoor di Padova a trasformarsi in un campo gara di alto livello, ospitando i migliori atleti nazionali. Le competizioni occuperanno gli ultimi due weekend di maggio. In calendario due appuntamenti di ginnastica artistica maschile e uno di ginnastica artistica femminile: - 18/19/20 maggio 2018, Campionato Individuale Gold Junior e Senior, ginnastica artistica femminile; - 20 maggio 2018, Incontro Internazionale bilaterale Italia - Romania Junior e Senior, ginnastica artistica maschile; - 26/27 maggio 2018, Campionato Individuale Gold Allievi, Junior e Senior, ginnastica artistica maschile; 500 atleti di oltre 150 società sportive, provenienti da 16 regioni italiane, si incontreranno a Padova per disputare le finali del Campionato Nazionale Gold, appuntamento fondamentale per i migliori ginnasti italiani in attesa del Campionato Italiano Assoluto, riservato alle eccellenze della rosa nazionale.

Nazionali

In arrivo a Padova anche due squadre della nazionale romena per l’Incontro bilaterale contro le nazionali italiane Junior e Senior, in preparazione ai Campionati Europei di Glasgow, in calendario il prossimo agosto. La competizione rappresenta un’ottima opportunità per la direzione tecnica nazionale di testare i ginnasti contro una delle nazioni storicamente più forti nel panorama europeo, in vista dei futuri impegni ufficiali. Numerosi i ginnasti che porteranno in pedana i colori del Corpo Libero Gymnastics Team; tra questi Sara Ricciardi, di ritorno dall’importante appuntamento del Trofeo Internazionale di Jesolo, e Giovanni Zillio, che quest’anno ha avuto l’occasione di indossare per ben due volte la maglia azzurra.