Quando sport fa rima con rock: torna “ABCVolley”, torneo di pallavolo 4 contro 4 sull’erba

Un appuntamento sempre più imperdibile, anno dopo anno. È tutto pronto per la quarta edizione di “ABCVolley”, torneo di green volley 4X4 misto aperto a tre categorie (divise per livello di gioco) in programma sabato 2 e domenica 3 giugno a Montegrotto Terme

Il torneo

Torna dunque l’evento sportivo (nato dalla volontà di albatrosLIVE di coniugare la migliore musica rock dell’omonimo festival, in programma dal 31 maggio al 9 giugno) che raduna gli appassionati di pallavolo di ogni età e livello di gioco, per un weekend fatto di salti, tuffi, schiacciate e tanto divertimento con in palio ben 600 euro per il primo posto del girone A. Una due giorni all’insegna dello sport e della solidarietà, dedicate agli amanti di questa disciplina, un movimento in forte crescita che assieme al beach volley riscuote sempre più interesse. “Non a caso – afferma la presidente Elisabetta Baldi - le scorse edizioni hanno visto la partecipazione di alcuni atleti militanti nella serie B nazionale, dando luogo così a sfide avvincenti anche sul piano tecnico. Quest’anno puntiamo al record d’iscrizioni e stiamo curando nei minimi dettagli sia l’organizzazione che la nostra splendida cornice: vogliamo farci trovare pronti ad accogliere nel migliore dei modi pallavolisti e pubblico”.

Area campeggio e spritz party

Alla luce delle numerose richieste di partecipazione, alcune anche da fuori città, infatti, è stata predisposta una vasta area di campeggio per gli atleti. Il programma prevede due giornate di sfide con le finali dei gironi domenica 3 Giugno alle ore 18 e, come da copione, la sera del aabato si terrà lo Spritz Party con dj set a partire dalle 20.30. Tutte le partite sono ad ingresso libero per il pubblico. “L'A.S.D. albatrosLIVE - conclude la presidente Baldi - coglie l'occasione di ringraziare pubblicamente gli sponsor dell’ABCvolley, in particolar modo Marco Meoni, pallavolista della nazionale italiana campione del Mondo 1998 e ideatore del TorMeo di Porto Recanati, che sin dalla prima edizione ha creduto nel torneo di Montegrotto Terme, aiutandoci nella realizzazione dell’evento e sostenendoci con il prestito gratuito del materiale per i campi da gioco. Confidiamo che tale collaborazione possa continuare a crescere in futuro”.