Hockey, che festa per 150 bambini

Le palestre di Ca’ Rasi alla Mandria hanno ospitato la tappa padovana del “Festival dell'Hockey Promo”, per bambini e bambine Under 12-10-8, sotto l’organizzazione del Cus.

Bambini

Ventisette le squadre presenti e oltre centocinquanta piccoli giocatori in campo, con i loro genitori attenti spettatori in tribuna per una kermesse ludico-sportiva capace di coinvolgere più regioni: erano infatti presenti squadre venete, trentine, lombarde e romagnole.

"Mamy & papy"

Il circuito Promo infatti tocca città diverse ogni mese per mettere a confronto i giovanissimi hockeisti: pastasciutta e panini con salsiccia come carburante e poi tutti in campo. E in parallelo si è svolto un torneo ludico "mamy & papy" con i genitori a sfidarsi unicamente per divertimento e per confrontarsi con... i figli.