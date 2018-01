Hockey indoor, il Cus Padova strappa il pass per le finali scudetto di Bologna

Prima le donne, poi gli uomini. E il Cus Padova può festeggiare: i ragazzi dell'Antenore Energia sono riusciti, dopo il “buon esempio” dato la scorsa settimana dalla prima squadra femminile, a strappare il pass per le finali scudetto di hockey indoor, in programma il 10 e l’11 febbraio a Bologna.

DOPPIA VITTORIA

Obiettivo raggiunto grazie alle vittorie nelle ultime due partite di un girone dominato. Nell’ultimo concentramento della fase interregionale, ospitato proprio dalla palestra universitaria di via Corrado, i ragazzi di Faggian hanno prima travolto per 7-1 il Brescia con tre gol di Sacco e uno a testa per De Vivo, Ceolin, Zago e Derme. Poi, nella partita decisiva con i veronesi dell’Adige, che assegnava il primo posto, l’unico che dava l’accesso alle finali, si sono imposti per 3-2 con le reti De Vivo, Ceolin e Sacco, dopo essere stati sempre a inseguire (0-1 e 1-2). L’urlo che ha accolto l’ultima rete a 50” dice tutto della trepidazione che ha accompagnato una partita in cui il Cus si è scontrato su un avversario molto chiuso, che lasciava pochi spazi. De Vivo il migliore in campo nelle due partite, affrontate da coach Faggian senza Maistrello e Conforto. Da segnalare anche l’esordio in prima squadra del giovane Jasbeer Singh.