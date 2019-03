Cus Hockey Padova, pioggia di gol sul prato del Piovego: 4-4 contro Roma

Reti a catenelle al Piovego nel 4-4 fra il Cus Antenore Energia e la Roma, nel 14° turno del campionato di Serie A/1 di hockey prato. Padovani e capitolini restano così affiancati al settimo posto in classifica. I padroni di casa sono stati bravi a rimontare dal 2-4 in cui si erano trovati nel terzo quarto ma hanno fatto un passo indietro sul piano difensivo, in buona parte per la fretta di riversarsi in attacco e per i numerosi errori tecnici commessi. Di Ceolin, Trevisan, Valentino e Singh i gol dei ragazzi di coach Faggian.

Il femminile

Più sfortunata la prima squadra femminile, che comunque ha fatto sudare il San Saba terzo in classifica, ma si è dovuta arrendere 2-4 in Serie A/1 femminile. In gol per le ragazze di Daniela Possali sono andate Mezzalira e Matteraglia.