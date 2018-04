Hockey su prato, festa di promozione rinviata per i padovani di Cus Antenore Energia

Non c'è ancora la promozione matematica in A1, ma manca davvero pochissimo. Poteva essere il momento del ritorno nel massimo campionato di hockey prato per il Cus Antenore Energia, invece occorrerà aspettare almeno un’altra settimana.

Una giornata di pareggi

Ai ragazzi di coach Mirko Faggian non è stato sufficiente il pareggio per 3-3 in casa del Bondeno, secondo in classifica. O meglio sarebbe bastato - visto che i punti di margine restano 9 quando mancano 3 giornate e gli scontri diretti sono a favore degli universitari, vittoriosi per 7-1 all’andata - se non avesse pareggiato anche l’altra seconda. Il Villafranca ha chiuso per 5-5 in casa del San Vito e può, in linea teorica, ancora raggiungere in vetta i padovani.

La partita

La gara di ieri in ogni caso lascia un forte rammarico: il Cus conduceva il match per 3-0 con i gol di Maistrello, Zago e Sacco, ma si è fatto riagguantare a 5 minuti dalla fine. "E abbiamo fallito almeno una ventina di nitide occasioni da gol", sbotta il tecnico cussino Faggian. È invece andata decisamente peggio alla prima squadra femminile, travolta 6-0 a Pisa.