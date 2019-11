Hockey prato serie A2: il Cus Padova è campione d'autunno dopo la vittoria di Catania

Il Cus Padova arriva alla lunga pausa al termine del girone d’andata in vetta alla classifica. Il posticipo domenicale del campionato di hockey su prato di A2, Girone B, vede infatti gli uomini i coach Roberto Serena passare per 2-0 a Catania, in casa del Valverde e riportarsi in vetta, risuperando il Bondeno, anche aveva giocato in anticipo.

Campioni d'autunno

Universitari campioni d’autunno quindi. Lo sono con 19 punti, con 2 lunghezze di margine sui ferraresi e una prima parte del torneo terminata con un bilancio di 6 vittorie e un pareggio, 30 gol fatti e solo 6 subiti, miglior attacco e miglior difesa. Uno score di tutto rispetto in vista della ripresa fissata per il 21 marzo, con i prossimi mesi che saranno dedicati all’attività indoor. Quello di questo turno era un testa-coda, visto che i siciliani sono in coda alla classifica ancora a 0, eppure è stata una gara più difficile del previsto per i patavini. L’ha decisa una doppietta, su azione, di Alessandro Sacco. Il Cus è così venuto a capo di una partita giocata sotto ritmo nei primi due quarti, e con un deciso cambio di passo e di “fisicità” nella seconda parte.