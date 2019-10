Hockey su ghiaccio: riprende la stagione, già iniziati i campionati giovanili del 2001 Team

Riprende a pieno regime l’hockey su ghiaccio al Palaghiaccio 2001 Team, che dopo aver cominciato gli allenamenti a fine settembre, inizia a partecipare agli appuntamenti agonistici stagionali. Primi a scendere in campo sono gli Under 15 in campionato a Bressanone: squadra al completo, con la sola assenza del primo portiere, e sconfitta per 10 a 1 contro i padroni di casa.

Squadre di livello

«Noi abbiamo iniziato la preparazione solo da un paio di settimane- commenta il tecnico Jacopo Cancellieri- abbiamo fatto qualche errore in più proprio per mancanza di allenamenti, ma ci sono buone basi per fare bene quest’anno, soddisfatti per quello che si è visto in campo, possiamo giocarcela alla pari». Sconfitte per i giovani Waves Under 15 poi anche nelle tre giornate successive: contro Pieve di Cadore, Merano e Val Di Fiemme, a Cavalese domenica 13 ottobre, dimostrando comunque grandi segni di miglioramento rispetto alle prime giornate di campionato, sia dal punto di vista di gestione mentale della partita che di tecnico/tattica. Ora la testa è tutta a domenica 27 ottobre dove i Padova Waves sfideranno Dobbiaco, attualmente in fondo alla classifica insieme ai patavini.

Le altre squadre

Gli Under 11 hanno iniziato invece il 13 ottobre, con il primo raduno a Feltre (vinto con Feltre e Pinè, sconfitti da Asiago), con un roster ulteriormente allargato: sono 20 gli atleti totali di categoria di questa stagione. Presentati alla prima sfida agonistica in 13, i Waves si sono guadagnati il titolo di squadra più numerosa del raduno. Il livello tra i patavini e le altre squadre si è ulteriormente avvicinato: nonostante la sconfitta con Asiago, il Padova ha dimostrato di potersela giocare anche con squadre titolate e di grande tradizione, dimostrando una notevole compattezza di squadra. Prossimo appuntamento in casa, al Palaghiaccio 2001 Team, domenica 27 ottobre alle 11.45. Gli Under 9 esordiranno in campionato proprio tra le mura di casa domenica 20 ottobre alle ore 12.

I prossimi raduni

Non mancano, tra le file dei giocatori patavini, anche atleti che disputano il campionato Under 17: con la forte squadra dell’Alleghe si schierano infatti quattro atleti Waves (che con il Padova giocano il campionato Under 15), Luca Targa, Timothy Voulfson, Luca Simionato, Filippo Da Silva. Tra questi, sono stati selezionati due giocatori (Luca Targa, 2005, e Timothy Voulfson, 2005) per il ritiro estivo della Nazionale Under 15, e già confermata la presenza di Voulfson come riserva della Nazionale di categoria, al quadrangolare del 5/7 novembre a Kufstein (GER). Già arrivate anche le prime convocazioni per la Rappresentativa Veneta Under 14, capitanata proprio dal tecnico Cancellieri, con la presenza di due atleti 2001 Team: Olivia Cambruzzi e Mattia Martello.