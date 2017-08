Il tecnico della Padovanuoto è bronzo mondiale: adesso riparte la nuova stagione

E’ partito per Budapest con due obiettivi: oltre che per salutare alcuni parenti, Istvan Moldvai, allenatore delle squadre di pallanuoto della Padova Nuoto, è andato in Ungheria per partecipare ai campionati del mondo master di water polo che si sono svolti nei giorni scorsi. Il tecnico padovano ha vinto la medaglia di bronzo.

CURRICULUM. Moldvai, 43 anni, ha fatto parte della squadra romena Sc Brenntag cha ha chiuso al terzo posto vincendo sui padroni di casa dell’Oazis Sport per 12-8. Il torneo è stato vinto dall’altra formazione ungherese, l’inarrivabile Millenium, che ha vinto tutte le partite compresa la finale, in cui ha battuto per 16 reti a 3 la compagine russa di S. Petersburg.

LA FINALINA. “E’ stata un’idea nata insieme agli ex compagni di Nazionale – racconta Moldvai, che nel 1996 ha partecipato alle Olimpiadi di Atlanta con la squadra rumena -, un gioco, quello di andare ai mondiali master. L’Ungheria è la casa della pallanuoto, e si è visto anche nell’organizzazione perfetta di questo torneo e del successo di adesioni: hanno partecipato 120 squadre e oltre 15 mila atleti iscritti, hanno fatto l’en plein”. Emozionante la finalina contro i padroni di casa, “E’ stato bellissimo sfidarsi davanti a sette mila persone, anche se non sempre semplice, perché il tifo era tutto per i nostri avversari. Ma è stato uno spettacolo indimenticabile oltre che un’occasione di grande agonismo, perché – per quanto stiamo parlando di master – il livello era altissimo e c’erano tanti ex olimpionici”. Moldvai aggiunge: “Partecipare a un mondiale era una cosa che desideravo da tanto tempo, e poi non capita spesso di averlo così vicino: il prossimo sarà in Corea, e mi sono divertito così tanto, che credo proprio di andarci”.

Nel frattempo Moldvai torna ad occuparsi delle “sue” squadre, quelle della Padova Nuoto che allena: “Spero di riuscire a trasmettere la mia passione per la pallanuoto anche ai giovani. Per la prossima stagione iniziamo fra un paio di settimane e chi vuole provare questo sport può prenotarsi per i provini: lunedì 4 settembre alle ore 16 per i nati dal 2001 al 2004; giovedì 7 settembre alle ore 16 per i nati dal 2005 al 2009”. Le prenotazioni sono raccolte dalla segreteria dell’impianto di via Decorati al Valor Civile, allo 049 681 300.