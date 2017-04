Il Cittadella cade in casa, il Cesena rifila tre gol ai granata: Iori sbaglia un rigore

Al Tombolato il primo tempo si chiude in parità con le reti di Ligi e Arrighini. Iori sbaglia un rigore nella prima frazione, poi Rodriguez e Ciano portano gli ospiti sul doppio vantaggio nella ripresa. Chiaretti accorcia ulteriormente ma non arriva il pari che sarebbe stato meritato. Dopo 5 gare granata battuti in casa.



CITTADELLA – CESENA 2-3



Marcatori: 25′ pt Ligi, 36′ pt Arrighini, 5′ st Rodriguez, 34′ st Ciano, 40′ st Chiaretti

CITTADELLA:

Alfonso; Salvi, Pelagatti, Varnier (19′ st Scaglia), Martin; Valzania, Iori (C), Bartolomei; Chiaretti; Litteri (5′ pt Kouame (30′ st Iunco)), Arrighini.

A disposizione: Paleari, Schenetti, Pedrelli, Pasa, Paolucci, Vido.

Allenatore: Roberto Venturato.

CESENA:

Agliardi, Perticone, Laribi, Crimi, Garritano (34′ st Kone), Rodriguez (24′ st Cocco), Ciano, Falasco, Capelli (C) (1′ st Donkor), Ligi, Di Roberto.

A disposizione: Bardini, Schiavone, Balzano, Panico, Vitale, Renzetti.

Allenatore: Andrea Camplone.

Arbitro: Sig. La Penna (Roma 1).

Assistenti: Sig. Lanotte (Barletta), Sig. Disalvo (Barletta).

IV Uomo: Sig. Detta (Mantova).

NOTE:

Ammoniti: Laribi, Falasco,

Espulsi: nessuno

Angoli: 8 – 4

Recupero: 3′ – 5′

Spettatori: 3.100 circa.