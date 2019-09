Il gemellaggio più bello che c'è: i biancoscudati "abbracciano" il Padova for Special

Il Padova è sempre più Special: per il terzo anno consecutivo la società biancoscudata parteciperà al torneo di Quarta Categoria, la competizione nazionale di calcio a 7 rivolta ad atleti con disabilità cognitivo-relazionali e promossa dalla Federcalcio con il sostegno di tutte le Leghe professionistiche.

Il gemellaggio

La formazione che vestirà le maglie biancoscudate sarà il Padova for Special, che è stato inserito nel girone lombardo della manifestazione, al via tra dicembre e gennaio. Commentato il presidente biancoscudato Daniele Boscolo Meneguolo: «Abbiamo scelto di proseguire questo bellissimo gemellaggio con la Padova for Special perché l’idea che abbiamo di calcio è inclusiva e sociale. Questo sport è un bellissimo strumento per unire realtà molto diverse tra loro tramite un linguaggio universale, che è quello del campo. Faccio i miei migliori auguri ai ragazzi che indosseranno la nostra maglia e agli operatori della cooperativa Fraternità e Amicizia di un campionato divertente e ricco di soddisfazioni. Spero di poterli ospitare presto sugli spalti dell’Euganeo per trasmettere la loro carica alla prima squadra». Valentina Battistini, coordinatore nazionale Quarta Categoria, ha voluto dare il suo benvenuto al numero uno di viale Nereo Rocco. «Caro presidente Daniele Boscolo, benvenuto nella nostra famiglia e grazie per averci accolto nella sua. Il Padova Calcio ci è stato vicino fin dall’inizio con entusiasmo e non possiamo che apprezzare la grande sensibilità del Club biancoscudato. Le squadre di Lega Pro sono sempre il motore del calcio. In bocca al lupo per la stagione sportiva». Davide Lovino, allenatore del Padova For Special, saluta con entusiasmo il rinnovo della collaborazione con il Calcio Padova: «Tutto lo staff e i ragazzi sono davvero felici e orgogliosi di indossare anche per questa nuova stagione la maglia del Padova Calcio, che ci ha accolti e coccolati da subito facendoci sentire parte della famiglia. Per tutti noi i colori della società biancoscudata sono simbolo di appartenenza, passione, condivisione e ci impegneremo per portarli sempre più in alto. Grazie per il sostegno e forza biancoscudati!»