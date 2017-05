Il Sudtirol castiga il Padova: altra batosta, ma il quarto posto dovrebbe essere salvo

Il Padova non riesce più a vincere e anche contro il Sudtirol rimedia l'ennesima sconfitta.



LA PARTITA. I biancoscudati non partono male ma al 31' Sbraga stende Gliozzi che dal dischetto non sbaglia. Il Padova si riaffaccia in avanti con Alfageme ma è Gliozzi a sfiorare il raddopio, provvidenziale l'intervento di Russo che salva in acrobazia. Nella ripresa brivido per il Sudtirol con Dettori che calcia a rete, palla deviata sul palo. Al 25' altra occasione