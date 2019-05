L'impresa del Citta: tre gol a Benevento, vola in finale e sogna la Serie A

Un tre a zero in trasferta, così perentorio, forse non se lo aspettavano neppure i più ottimisti, ma il Citta ormai non stupisce più. Il terzo gol, Moncini, lo segna addirittura di tacco. E' un trionfo per i granata, che volano per la prima volta nella loro storia in finale play off. Le reti al 35′ di Diaw, al 44′ Panico e poi la chicca al 54′ di Moncini chiudono il discorso semifinale.

Il bomber

«E' la vittoria del gruppo. Siamo arrivati - racconta bomber Moncini - a questa partita con due o tre acciaccati e degli squalificati. Chi ha giocato meno durante l'hanno ha dimostrato di farsi trovare pronto. Una vittoria bellissima perché questo gruppo se lo merita. Sapevamo che potevamo venire qui a giocarcela, non era impossibile vincere con due gol di scarto. Sono contento per i gol, quando mi sono spostato a gennaio per questo motivo». Dopo la finale, che si giocherà tra la vincente di Pescara - Verona, l'attaccante si unirà alla nazionale under 21 di Di Biagio.

Il mister

«Sapevamo - dichiara mister Venturato a fine partita - di dover vincere. Siamo venuti qui con la voglia di giocare a calcio, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto in tutta la stagione. Devo fare un grande plauso alla squadra, ha fatto una partita straordinaria. La nostra voglia di provare a giocare ci ha messo nelle condizioni di far girare dalla nostra l’episodio. Non emetto giudizi al Benevento, mi limito a complimentarmi con loro per il campionato disputato. Sono concentrato per la nostra prossima partita. Complimenti anche alla città che ci ha applaudito alla fine, dimostrazione di una città sportiva”. Meglio Verona o Pescara in finale? “Sono due squadre importanti con modi di giocare diversi. Forse il Verona ha un po’ di qualità individuale in più, ma in questo momento è superfluo. Tra Pescara e Verona, vincerà chi meriterà».

