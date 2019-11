«Curva Sud da 3.400 posti»: nuove indiscrezioni sullo stadio Euganeo

"Si è da poco conclusa la riunione in Comune e possiamo dirvi che sono stati fatti ulteriori passi in avanti": inizia così il post apparso sulla pagina Facebook "PNME - Padova non merita l'Euganeo", gestita da tifosi biancoscudati che hanno incontrato nel tardo pomeriggio di mercoledì 20 novembre l'assessore allo sport Diego Bonavina a Palazzo Moroni.

Curva Sud

Argomento (come facilmente intuibile): lo stadio Euganeo e le migliorie che verranno adottate all'impianto di viale Nereo Rocco. Partendo da un "numero" svelato nel prosieguo del post: "La capienza della nuova Curva Sud sarà di 3.400 spettatori e sarà un bel muro a 6 metri dalla porta, da corner a corner, ovviamente con la copertura. La settimana prossima inoltre, ci sarà l’approvazione del progetto definitivo presso il Coni ed in Giunta, e toccherà attendere ancora qualche settimana per il render e le foto del progetto. Restiamo fiduciosi e continueremo a seguire l’evolversi del progetto da vicino, l’iter burocratico si concluderà a fine gennaio con l’approvazione del progetto esecutivo".