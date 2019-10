Sempre più prestigiosa: la Padova Marathon entra nel circuito mondiale Abbott

La Padova Marathon entra ufficialmente nell’Abbott World Marathon Majors Wanda Age Group World Ranking: la gara organizzata da Assindustria Sport arricchisce con la sua presenza la famiglia dei 175 eventi di qualificazione del prestigioso circuito internazionale.

Abbott World Marathon

Il meccanismo è semplice: gli atleti (a partire dai 40 anni in su) che parteciperanno ad almeno due delle gare selezionate, oltre a guadagnare punti di categoria avranno la possibilità di competere ai Campionati Mondiali Abbott World Marathon che si terranno nel 2021. Da Città del Messico a Mumbai, da Tel Aviv a Toronto, da Huston a Helsinki, sono tante le corse su strada coinvolte nel mondo, ma quella di Padova è, assieme alle maratone di Milano e Venezia, una delle sole tre inserite nel circuito in Italia. E la Padova Marathon, in programma il prossimo 19 aprile, è orgogliosa di essere entrata a farne parte, potendo contare su un fortissimo richiamo per tutti quegli atleti italiani e stranieri che amano le “corse a punti”. I partecipanti li guadagneranno in base a età, tempo e sesso allineati con le seguenti fasce di anni per uomini e donne: 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+. Afferma Tim Hadzima, direttore esecutivo di Abbott World Marathon Majors: «La diffusione delle maratone selezionate crea un vero e proprio campionato globale lungo tutto l’anno, dando ai runners in tutto il mondo la possibilità di essere parte di una nuova era di “age group marathon running”. La prima edizione si è rivelata estremamente popolare tra i nostri concorrenti: siamo molto entusiasti di questa crescente comunità di atleti», Con più di 30 eventi in Asia, 4 in Africa, 20 in Centro e Sud America, 50 in Nord America, più di 60 in Europa, 8 in Oceania, sarà possibile partecipare alla rassegna in ogni parte del mondo. E, dal 2020, si potrà farlo anche a Padova.