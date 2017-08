Mondiali volley U18, oro per l'Italia: miglior opposto la padovana Terry Ruth Enweonwu

Esulta l'Italia ai campionati del Mondo U18 di volley femminile. A Rosario, in Argentina, le azzurre di Mencarelli salgono sul gradino più alto del podio battendo in finale per 3 a 1 la Repubblica Dominicana.

ENWEONWU MIGLIOR OPPOSTO.

Migliori realizzatrici azzurre sono state Terry Enweonwu e Elena Pietrini, entrambe con 17 punti, seguite dalla capitana Populini con 16. A completare il gruppo le centrali Lubian e Fahr, la regista Morello e il libero Panetoni. Un torneo internazionale dominato sin dall'inizio. Un risultato che ha portato tre atlete ad essere premiate: Elena Pietrini è stata nominata miglior giocatrice della manifestazione, Rachele Morello miglior alzatrice, miglior opposto Terry Enweonwu e miglior centrale Sarah Luisa Fahr.

LA CUGINA DI EGONU.

Terrry Ruth Enweonwu, non è un nome nuovo nel panorama pallavolistico italiano. Un metro ed 87cm di altezza, padovana, ha fatto sognare l'Italia già all'Europeo, lo scorso aprile. Terry Ruth Enweonwu è la cugina minore di un'altra stella del volley italiano, made in Padova: Paola Egonu.

CHI È.

Nata a Padova 16 anni fa, da genitori stranieri, in campionato ha vestito la maglia del Club Italia. "Abbiamo lasciato il nostro cuore sul campo, non avevamo altro da dare. - ha raccontato Enweonwu dopo la finale mondiale - Sappiamo che siamo forti e abbiamo sempre creduto in noi stesse. Probabilmente non ho disputato un buon Campionato del Mondo e non mi aspettavo il premio individuale, ma voglio ringraziare la mia squadra per avermi sempre sostenuto”.