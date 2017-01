Italian Coffee: alla Krupps Cup l'esordio dei fenomeni Digao e Ortega

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

C'è stata una piacevole sorpresa per l'Italian Coffee nella Krupps Cup di giovedì 29 dicembre 2016. Hanno vestito la maglia bianconera, per la prima volta, i due fenomeni brasiliani Digao e Ortega. Rodrigo Pierri Landim, per tutti Digao, classe 1990, arriva dalla Serie A Francese, dopo esperienze in Italia (Augusta in A e A2, Castellamonte e Nissa in B), Brasile, Kuwait e Arabia. E' stato il protagonista di alcuni spot pubblicitari per McDonald's e Gatorade, in Brasile, per le sue doti di freestyler. Rene Soares Ortega, classe 1990 come Digao, arriva dal Maritime Augusta (Serie B). Lo scorso anno giocava in Serie A con il Montesilvano. Nelle due stagioni precedenti, in A2 con il Gruppo Fassina, ha realizzato 48 reti. Prima ancora aveva giocato con il Trento tra Serie B e A2.