Italian Coffee Petrarca al primo posto, vittoria contro l'Altamarca

L’Italian Coffee Petrarca torna da Maser e dalla gara di vertice con lo Sporting Altamarca con una bella vittoria, per 3-1.

Le reti del Petrarca sono state realizzate da Ortega, Heverton e Cleber. Solamente a 30 secondi dalla conclusione l’Altamarca ha segnato con Ait Cheik. Con questa vittoria il Petrarca scavalca l’Altamarca di un punto in graduatoria ed è ora l’unica formazione ancora imbattuta in questa stagione.

L’Altamarca, sin qui imbattuta anch’essa, è stata superata dai petrarchini per 2 volte in una settimana: per 8-4 domenica scorsa a Ponzano veneto nella finale di coppa Italia e ieri sera a Maser per 3-1 nella gara della 16^ Giornata di Serie C1. Va segnalato che la gara è stata viziata dall’irregolarità dell’impiego contemporaneo per diversi secondi, intorno al 25′ del pt, di 5 calciatori “Over” da parte dell’Altamarca, che ha cagionato l’ammonizione nei confronti del giocatore Gallina.

Il Petrarca ha impiegato Tosato (era assente per influenza Sapia), Ortega, Parise, Felipe, Franceschini, Digao, Turiaco, Cleber, Heverton, Mazzucato, Gastaldello, Maiorino. Un plauso va anche ai ragazzi dell’Altamarca che hanno dato vita ad una gara sempre corretta, ed al numerosissimo pubblico di Maser (600 persone), che ha seguito la gara con grande sportività e passione.