Italian Coffee Petrarca: la squadra vince ancora e segna il record di imbattibilità

L'Italian Coffee Petrarca ha conquistato la quinta vittoria del 2017 (su cinque gare) superando lo Sporting Castello di Arzignano alla palestra Gozzano per 3-1.

Le due formazioni si erano già affrontate due settimane fa' in Coppa Italia, con la vittoria per 6-2 del Petrarca (dopo la vittoria per 5-0 sempre del Petrarca nella gara di andata in campionato).

La vittoria consente ai bianconeri di mantenere il primo posto in classifica e di centrare un risultato unico nella storia della società, con ben 365 giorni di imbattibilità.

L'ultima sconfitta era maturata il 22 gennaio 2016 (per 4-5 in casa con la Scaligera).

Dopo quella data il Petrarca ha ottenuto 27 vittorie e 8 pareggi nelle 35 gare ufficiali disputate tra campionato, Coppa Italia e Veneto Cup, con il trionfo nella Veneto Cup 2015-2016 e nella Coppa Italia 2016-2017.

La terza sfida stagionale tra Italian Coffee e Sporting Castello ha visto il Petrarca chiudere il primo tempo in vantaggio per 1-0, per poi realizzare nei primi dieci minuti del secondo tempo altre due reti, grazie alle quali i bianconeri si sono portati sul 3-0 e hanno controllato il match.

I gol del Petrarca sono stati realizzati da Mazzucato, Felipe e Cleber.

Il Petrarca ha schierato Sapia, Ortega, Parise, Felipe, Franceschini, Digao, Turiaco, Cleber, Heverton, Tosato, Mazzucato, Gastaldello.