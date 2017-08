Italian Coffee Petrarca, anche il brasiliano Alexandre Basso entra a far parte della rosa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Arriva ad aggiungersi al team patavino anche Alexandre Basso, forte difensore classe 1991.

LA CARRIERA. Proveniente dall'Augusta, formazione siciliana che sino allo scorso anno militava in Serie A2, il giocatore brasiliano sarà a disposizione di mister Giampaolo a partire dal raduno del 28 agosto. Per Basso esperienze in Brasile con il Tubarao nella Liga Futsal, poi il Maritime e l'Augusta lo scorso anno: ora Alexandre è a tutti gli effetti un giocatore dell'Italian Coffee Petrarca.

Guarda il video di presentazione: http://www.padovasport.tv/video/pdsport-flashspeciale-italian-coffee-petrarca-la-presentazione-di-alexandre-basso/