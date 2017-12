Italian Coffee Petrarca: dal Lollo Caffè Napoli arriva il nazionale Andrea Terenzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'Italian Coffee Petrarca rinsalda i rapporti con il Lolo Caffè Napoli di Serie A - le due aziende, Italian Coffee e Lollo Caffè sono divenute partner commerciali grazie al calcio a 5 - e preleva proprio dal Lollo Caffè il Nazionale Andrea Terenzi.

Terenzia, classe 1989, ha vestito la maglia del Latina per tantissime stagioni, tra Serie A, A2 e B, prima di passare quest'estate al Napoli. Laterale difensivo, ha giocato in gioventù nel settore giovanile della Roma a calcio a 11.

Terenzi ha all'attivo anche una decina di presenze in Nazionale A e una quindicina in Nazionale Under 21. Ha già lavorato con il Mister Giampaolo al Latina per stagioni, conquistando l'accesso alla serie A.