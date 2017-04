Italian Coffee Petrarca, dopo la Coppa Italia Nazionale l'obiettivo è vincere la Serie B

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Dopo i trionfi dell'annata 2016-2017, la Coppa Italia Nazionale è finalmente arrivata nella sede dell'Italian Coffee Petrarca, dove è stata accolta dal main sponsor Michele Scapuccin.

I RISULTATI E LO SGUARDO AL FUTURO. L'ottima annata ha regalato alla squadra patavina la meritata promozione in Serie B, ma l'obiettivo per la prossima stagione è chiaro: vincere nuovamente e riportare il Petrarca in Serie A2.

La società sta già muovendo i primi passi, partendo dalle conferme dei giocatori di maggiore affidamento, ma anche guardando con attenzione all'esterno.