Italian Coffee Petrarca: ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Mercoledì 8 febbraio l'Italian Coffee Petrarca giocherà contro il Delfino Cagliari nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia.

La gara di andata, giocata in terra sarda due settimane fa, ha visto la vittoria dell'Italian Coffee per 2-1 con reti di Digao e Turiaco.

L'incontro sarà ospitato dalla palestra Gozzano, con inizio alle ore 15.

In caso di superamento del turno, l'appuntamento con i quarti di finale sarà probabilmente contro il San Giuseppe Vesuviano.