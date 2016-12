Italian Coffee Petrarca: solo un pareggio, sfuma il primo posto in classifica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Si chiude male il 2016 dell'Italian Coffee Petrarca, che non riesce a vincere sul campo del Gifema nonostante il vantaggio per 3-1 con cui si è conclusa la prima frazione e quello per 4-2 a metà della seconda frazione.

Va detto anche che nel finale la formazione casalinga si era portata sul 5-4, per poi essere raggiunta dalla decisiva rete di Turiaco.

I bianconeri perdono quindi 2 punti decisivi, che relegano il Petrarca al 2^ posto, con 2 punti di svantaggio nei confronti dell'Altamarca. La prima gara del 2017 sarà proprio lo scontro diretto tra Italian Coffee Petrarca e Altamarca. Le reti del Petrarca sono state realizzate da Turiaco (3), Medeiros e Parise. Ha esordito con la maglia bianconera l'ultimo arrivato Ortega, mentre il mancato impiego di Digao è conseguenza delle lungaggini che derivano dal clima natalizio negli uffici del tesseramento centrale di Roma.

Il Petrarca ha schierato Sapia, Ortega, Parise, Medeiros, Turiaco, Cleber, Tosato, Mazzucato, Gastaldello, Maiorino, Romano, Franceschini Alessio.